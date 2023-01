La ‘Gorda Fabiola’ es una de las comediantes más queridas en el país por su participación en el programa ‘Sábados Felices’ del ‘Canal Caracol’. Durante algunos años, Fabiola Posada, nombre de pila de la famosa, se ha aplicado Botox en la cara y se declara fan de este procedimiento.

En sus redes sociales la comediante suele ser muy transparente con sus seguidores y ha contado que ha tenido que pasar por varios momentos difíciles en su vida profesional, personal y en su salud, pues desde 1997, la mujer de 59 años padece diabetes.



Además, en el 2014 tuvo que ser ingresada a la UCI por una hemorragia en las vías digestivas, esto pasó luego de que sufriera cuatro infartos. Ahora bien, todas estas afecciones en su salud han hecho que cambie sus hábitos y en la actualidad se ve que se encuentra mucho mejor.



“La gente me pregunta cómo bajé de peso, y es que de 147 kilos a 79 que tengo ahora es bastante”, dijo Fabiola en sus redes sociales. Posada también ha mostrado que se ha hecho algunos retoques en su cuerpo y entre ellos destaca el uso del bótox.

“Hace siete años conocí el bótox. Llegó a mi vida casualmente, que me decían las amigas: ‘yo me pongo el bótox aquí’ y yo me miraba en el espejo y uno dice: ‘¿será que yo necesito?’”, comentó la ‘Gorda Fabiola’ en el programa de chismes ‘La Red’.



Asimismo, aseguró que solo se coloca bótox cerca a sus ojos, pues en el resto de su rostro necesita movilidad y expresión por lo que ella es comediante y actriz. También, confesó que seguirá aplicando esta sustancia todo lo que pueda.



“Hasta el final de mis días, mientras pueda, me pondré bótox”, concluyó la humorista.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

