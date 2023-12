¿La gira de RBD podría continuar en 2024? Esto dijo Christian Chávez

A tan solo dos fechas de que concluya la gira "Soy Rebelde Tour" de RBD, una entrevista reciente con Christian Chávez ha capturado la atención de los fans, ya que el miembro de la banda insinuó la posibilidad de continuar su reencuentro el próximo año.



A pesar de que aún no han llegado a ningún acuerdo formal, los integrantes de la banda han mantenido conversaciones sobre la continuación de su proyecto, motivados por el gran éxito que han tenido con la venta de boletos durante esta gira, que marca su regreso a los escenarios después de 15 años desde su último concierto.

El 17 de diciembre la banda llevó a cabo su último concierto de los siete programados en el Foro Sol de México.



El jueves 21, RBD cerrará su gira en el Estadio Azteca, un recinto con una capacidad para más de 83 mil personas. Este concierto será grabado debido a la gran cantidad de asistentes que se espera.



La noticia ha generado emociones encontradas entre los fans, ya que muchos están ansiosos por disfrutar de los temas más conocidos de la banda en los conciertos restantes, pero también lamentan la posibilidad de que los miembros de RBD retomen sus vidas individuales y el proyecto musical llegue a su fin.



Cuando anunciaron su regreso en enero pasado, aclararon que se trataba de una gira de compensación por la falta de una despedida adecuada cuando se separaron hace 15 años.

¿Habrá más de Rebelde en el futuro?

En una entrevista reciente, Christian Chávez habló sobre el éxito del 'Soy Rebelde Tour', que ha sido calificado como "la gira más taquillera que un grupo ha dado en la historia de Estados Unidos" y ha batido el récord de "mayor número de conciertos agotados en una sola gira", tanto en Estados Unidos como en México. Sin embargo, también reveló que la gira ha sido agotadora física y emocionalmente para todos los miembros de la banda.

Christian Chávez sobre a tour em 2024 "Hay planes pero no hay nada confirmado" pic.twitter.com/SlZRAQaYmR — Support Anahí (@SupportAny) December 17, 2023

"Necesitamos descansar porque de verdad no hemos parado", comentó Chávez en la entrevista, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de continuar la gira en 2024.



Aunque no confirmó ni descartó la idea de continuar el reencuentro de la banda, Christian dejó abierta la posibilidad al reconocer que él y los demás miembros de RBD han discutido la idea de seguir con el proyecto, aunque no han llegado a ninguna decisión concreta. Además, mencionó que aprovecharán las fiestas decembrinas para descansar y reflexionar sobre su futuro.

Vale destacar que cuando la banda se separó en 2008, muchos fans y la propia Anahí expresaron su descontento por la falta de una despedida adecuada en México. Esta vez, han asegurado que México sería el lugar donde ofrecerían sus últimos conciertos, como una forma de compensar a sus seguidores.

