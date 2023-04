La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de siete medallas olímpicas, se casó con Jonathan Owens, jugador del equipo de fútbol americano Houston Texans, tres años después de conocerse.



Biles y Owens colgaron durante el fin de semana en sus cuentas de medios sociales imágenes de la ceremonia, celebrada en un juzgado pocos meses después de que la pareja anunciase su compromiso.

Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Biles acompañó las fotos con el texto "sí, oficialmente, Owens" mientras que el jugador de los Houston Texans declaró "mi persona, para siempre" acompañado de los emoticones de un corazón y un anillo de diamantes. La gimnasta, de 26 años, y Owens, de 27 años, oficialmente se conocieron en marzo de 2020 a través de un aplicación de citas y pocos meses después confirmaron su relación.



Biles, que conquistó cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuatro oros y un bronce, y dos en los Juegos de Tokio, una plata y un bronce, se retiró tras la competición en Japón.



En total, Biles ganó 32 medallas olímpicas y mundiales. Desde entonces, la gimnasta más condecorada en la historia de Estados Unidos se ha destacado por su activismo en favor de la salud mental, la seguridad de atletas y menores así como de las víctimas de abusos sexuales.



Poco después de informar de su boda a través de Twitter, Biles reveló que aunque su cuenta en la red social muestra la insignia azul, no está pagando una cuota mensual por el privilegio.



"Me levanté esta mañana y tengo otra vez la insignia aunque no hice nada", dijo

Biles. Elon Musk, el propietario de Twitter, ha decidido devolver las insignias azules a personas famosas como Biles, a pesar de que no están pagando la cuota mensual que la red social exige a otros usuarios para mostrar la marca.

