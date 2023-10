Esta es la fruta que es considerada una 'bomba' de vitamina C, según estudio

El kiwi es una fruta dulce con un toque ligero a cítrico y ácido que puede ser disfrutada a diario sin preocupaciones. Esta posee un alto contenido de vitamina C y otros nutrientes beneficiosos para la salud.

Existen varias especies de kiwi, pero las más conocidas son el kiwi verde (Actinidia deliciosa) y el kiwi amarillo (Actinidia chinensis, Sungold). El verde tiene un tamaño similar al de un huevo de gallina, forma ovalada, piel peluda de color marrón, pulpa verde y semillas comestibles en filas negras. Por otro lado, el kiwi amarillo tiene una piel lisa y sin pelo, un sabor más dulce y tropical.

A pesar de que el kiwi es una fruta común en la gastronomía y la repostería, su alto valor nutricional, en particular su contenido de vitamina C, a menudo pasa desapercibido.



Este alimento es una fuente excepcional de vitamina C, lo que la convierte en una opción saludable para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud en general.

(A continuación: Frutos secos: conozca los cinco más beneficiosos para la salud, según expertos).

Facebook Twitter Linkedin

El kiwi es un complemento para varios alimentos. Foto: iStock

El kiwi tiene más vitamina C que una naranja, según estudio

A pesar de que las naranjas son ampliamente conocidas como una fuente importante de vitamina C, los kiwis superan significativamente su contenido en este nutriente.

Un artículo publicado por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid señala que 100 gramos de kiwi verde contienen un poco más del 150 por ciento de las recomendaciones diarias de vitamina C para adultos de 20 a 40 años, lo que equivale a un total de 92.7 mg.

En contraste, el kiwi amarillo posee una cantidad aún mayor de vitamina C, con 161 mg por cada 100 gramos, lo que cubre el 260% de la cantidad diaria recomendada de este nutriente.

(De interés: Tres desayunos saludables para empezar el día).

Facebook Twitter Linkedin

El kiwi contiene más vitamina C que una naranja, según articulo. Foto: iStock

Beneficios del kiwi

El kiwi es una fruta que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud debido a su contenido nutricional único. Estos son algunos de los beneficios más destacados que se obtienen al incluir el kiwi en la dieta:

(Lea: Cuatro alimentos que debe consumir a diario para tener siempre buena salud).

- Promueve la salud intestinal: gracias a su alto contenido de vitamina C y fibra, el kiwi actúa como un antioxidante hidrosoluble, favoreciendo un tránsito intestinal saludable y mejorando la digestión.



- Refuerza el sistema inmunológico: además de la vitamina C, el kiwi también proporciona vitamina E y K, potasio y polifenoles, todos los cuales contribuyen al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico.



- Mejora el estado de ánimo: la deficiencia de vitamina C puede estar asociada con síntomas de irritabilidad y fatiga. El kiwi, rico en esta vitamina, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir estos problemas.



- Beneficios cardiovasculares: el kiwi es eficaz para reducir la presión arterial debido a su contenido de vitamina C y fibra. Estos componentes ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo la reducción del colesterol LDL (colesterol malo).



- Bajo en calorías y rico en fibra: el kiwi es una fruta con un bajo contenido calórico, lo que lo hace ideal para quienes buscan mantener o perder peso.



Según la Universidad Complutense de Madrid, 100 gramos de kiwi aportan solo el 3 por ciento de una dieta promedio de 2000 kilocalorías. Además, supera a otras frutas como la naranja, la manzana o el plátano en contenido de fibra, con 3 gramos por cada 100 gramos de fruta.

Estos son los alimentos y vitaminas esenciales para mantener un cerebro sano

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Ejercicio físico previene recaídas en el cáncer y aumenta supervivencia, según expertos

Alimentos que ayudan a recargar energía y combatir el cansancio diario

Esta es la planta aromática ideal para fortalecer la salud cerebral, según Harvard