La fruta que disminuye el colesterol malo y alivia el dolor muscular

La cereza, originaria de Asia Menor y popularizada por los antiguos griegos, ha conquistado el mundo con sus innumerables beneficios. Más que una simple fruta, las cerezas representan elegancia, clase y dulzura.



(Leer más: Reduzca los triglicéridos con estas tres bebidas naturales y económicas).



Se han convertido en un símbolo de culminación y satisfacción, como la cereza en la cima de un postre delicioso. Esta fruta versátil puede disfrutarse de muchas formas, ya sea fresca, congelada, en mermeladas, salsas o como ingrediente en una amplia variedad de recetas, tanto dulces como saladas.

Historia y expansión

Su expansión se relaciona con la antigua colonia griega de Kerasos, que hoy en día es conocida como Giresun, una provincia en el noreste de Turquía, junto al Mar Negro. Según la historia, fue el general romano Lúculo quien introdujo el cultivo de cerezas en Roma, desde donde se extendió por todo el Imperio Romano.



Sin embargo, los agricultores argumentan que las aves jugaron un papel crucial en la propagación de la fruta debido a su color y sabor dulce.



(Seguir más: Claves para volver a la rutina de comida saludable tras excesos de Navidad)



Hoy en día, el cultivo de cerezos se encuentra en diversas regiones del mundo con climas templados. Entre los principales países productores están Turquía, Rusia, Estados Unidos, Chile, Italia, Francia y España.



En Argentina, el cultivo de cerezas es especialmente relevante en provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, contribuyendo significativamente a la economía regional.

Facebook Twitter Linkedin

Las cerezas son una gran fuente de vitamina C, calcio, hierro, magnesio y potasio. Foto: iStock

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, en 2021, el país exportó US$15,5 millones de cerezas a China, equivalente a 1.987 toneladas, representando el 31% de las exportaciones argentinas de cerezas.



Esta tendencia de crecimiento es notable, ya que en 2019, año en que se abrió el mercado chino para las cerezas argentinas, las exportaciones solo alcanzaron los US$1,7 millones.



(Le puede interesar: Los beneficios en la salud que genera comer una manzana al día).



A pesar de su éxito en ventas en el extranjero, el consumo interno de cerezas en Argentina es relativamente bajo. A diferencia de otras partes del mundo, en el país, la cereza no se valora ni se considera una comida exclusiva o gourmet, según la licenciada en Nutrición y directora de Nutrim, Mariana Patrón Farias.

Propiedades nutricionales y beneficios para la salud

Las cerezas son pequeñas, carnosas y de un vibrante color rojo debido a la presencia de antioxidantes, en particular la antocianina. Estos antioxidantes no solo dan color a las cerezas, sino que también tienen propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento.



Investigaciones han demostrado que el consumo de cerezas puede reducir los marcadores biológicos inflamatorios y prevenir enfermedades inflamatorias crónicas como la diabetes, la artritis y enfermedades cardíacas.



(Puede ver: Cuatro frutas que no debería comer a diario: pueden causar alergias y tienen calorías).



Además, las cerezas son conocidas por su capacidad para reducir el colesterol. Alimentos ricos en antocianinas, como las cerezas, aumentan el colesterol HDL (colesterol ‘bueno’) y reducen el colesterol LDL (colesterol ‘malo’), según una investigación titulada "Revisión sistemática de antocianinas y marcadores de enfermedad cardiovascular".

Facebook Twitter Linkedin

El sobrepeso y la mala alimentación son algunos factores que afectan la espalda. Foto: iStock

Estas pequeñas frutas también son una fuente de nutrientes esenciales, como la vitamina A y C, proteínas, fibra y sales minerales, con un bajo contenido calórico, lo que las convierte en una opción saludable para picar. Sin embargo, es importante no consumir el fruto demasiado maduro, ya que pueden perder nutrientes en esta etapa.



Otro aspecto destacado de las cerezas es su contenido de melatonina, una hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia. Consumir cerezas puede promover un sueño más reparador debido a sus niveles elevados de melatonina, serotonina y triptófano, según el Hospital de Clínicas de Cleveland, Estados Unidos.



(Continuar leyendo: ¿Frutas y verduras desde $400? Este sería el supermercado más barato de Bogotá).



Finalmente, las cerezas tienen la capacidad de reducir el dolor muscular post ejercicio gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, sin los posibles efectos secundarios dañinos de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) como el ibuprofeno.

“Está buenísimo aprovecharlas en esta época ya que se consiguen fácilmente desde diciembre hasta fines de enero. Se las puede consumir el resto del año congeladas o comprar la pulpa, aunque siempre recomiendo consumir la fruta fresca”, finaliza Patrón Farias.

Más noticias

- En el mercado de Barranquilla botan o regalan las frutas por falta de compradores

- Los 10 beneficios de los arándanos en nuestra salud: ¿cada cuánto comerlos?

- Bebidas caseras para bajar el colesterol y los triglicéridos de manera efectiva

*Este contenido fue hecho con la asistencia de la inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión del periodista y un editor.