Paulina Vega: su foto y polémicas antes del regreso de 'A otro nivel'

Hace unos días la ex Miss Universo Paulina Vega estuvo en el ojo de las críticas de muchos usuarios en Instagram y Twitter, luego de que publicara una imagen en la que, al parecer, estaba orinando (o simulaba hacerlo) al lado de un vehículo.



En la fotografía, que fue eliminada diez minutos después cuando ya tenía unas 23.000 interacciones, se le ve con los pantalones abajo en medio de la naturaleza. La publicación iba a acompañada de la frase “excusez-moi” (perdón, en español).



Vega, de 28 años, volverá este miércoles 3 de febrero a la presentación de la continuación del programa de Caracol Televisión ‘A otro nivel’.



El famoso reality tuvo que detenerse debido a la pandemia del covid-19 y la emergencia sanitaria declarada en Colombia desde el pasado mes de marzo.



Los jueces, conformados por Greeicy, Paola Jara y Noel Schajris, tendrán que elegir, entre 32 participantes, al ganador de esta temporada, que se llevará la suma de 300 millones de pesos.



No es la primera vez que Paulina Vega ha sido señalada en redes sociales. Estas son algunas de las polémicas que ha protagonizado:

Tenso intercambio entre Paulina Vega y Maía en 'Canta conmigo'

En el mes de febrero del año pasado, la audiencia de 'Canta Conmigo', la primera fase de'A Otro Nivel', fue testigo de un tenso intercambio de palabras entre Vega y la cantante barranquillera Maía.



Ocurrió después de la presentación de Mike Rodríguez, un participante que audicionó en el programa con una versión tropical de 'Hasta que te conocí', de Juan Gabriel.



Tras hablar con los otros jueces (el imitador de Michael Jackson, Rodrigo Teaser y el locutor y escritor Manolo Bellon), Paulina Vega consultó la opinión de Maía, quien había marcado rojo.



"Mi querida Maía, ¿estás de acuerdo?", preguntó la presentadora. "¿En qué?", respondió la cantante, lo que causó algunas risas entre los demás jueces y el público presente.



"En lo que dijo Manolo", dijo Vega. Maía, de inmediato, afirmó: "Ah, okay, porque es que han hablado varios (jueces) y tienes que decirme pa' yo saber (risas)". Vega, en un tono mucho más serio, respondió: "¿Te parece? No, pero si estás pendiente, sabes que me refiero a Manolo porque para qué otra vez Michael Jackson. Vamos en orden".



"Tan querida tú, vea pues", remató Maía en un tono sarcástico.



#AOtroNivel - #CantaConmigo | ¡Voz más que autorizada! Maía ve el futuro de Dimara y le agradece por haber interpretado una canción con la que ella misma arrancó su carrera.



Sintoniza nuestra señal en vivo 📺: https://t.co/NVVXr4NXJu pic.twitter.com/luNCveAxR9 — A Otro Nivel (@AOtroNivelCo) February 21, 2020

Cierre de su cuenta de Twitter

Vega cerró su cuenta de Twitter en mayo de 2018 después de manifestar su apoyo en la primera vuelta presidencial al entonces candidato del Centro Democrático y ahora mandatario, Iván Duque. “Duque presidente”, escribió la exreina.



Usuarios en redes sociales manifestaron que su apoyo estaba directamente relacionado al hecho de que ella se encontraba por fuera del país.



Por esta razón y tras una serie de insultos,Vega decidió cerrar su cuenta de Twitter, la cuál volvió a abrir en junio de ese año. “Que triste ver que la intolerancia le gane al respeto. Me alegra ver a muchos entender que tenemos derecho a pensar diferente. Mucho odio por aquí. Me voy”, señaló en ese momento.



Duque se pronunció al respecto, invitándola a volver a las redes sociales: “Quiero un país para todos, donde nadie sea atacado por su forma de pensar. Invito a Paulina Vega a regresar a las redes sociales. Son más las cosas que nos unen, no podemos permitir que ningún tipo de violencia impida decir lo que sentimos”.

Foto con la bandera de Venezuela

En agosto de 2017, la colombiana publicó en Instagram una fotografía empuñando una bandera de Venezuela y haciendo gestos de dolor. La modelo hacía referencia a la dura situación política del país vecino, bajo el mando de Nicolás Maduro.



“Estos son momentos difíciles en varias partes del mundo, momentos retadores que exigen lo mejor de nosotros como seres humanos. Pero hoy quiero llamar la atención sobre una parte del mundo muy especial: mi hermana Venezuela”, manifestó.



Paulina agregó que ese país estaba atravesando el “peor momento de su historia y, cada vez, empeora más. Todo por un gobierno opresor que se preocupa por todo, menos por los venezolanos. Por eso hay que pararse y gritar”.



La polémica se desató entre los internautas, que señalaron que “no es solo hablar, sino actuar”. Las criticas apuntaban a que las figuras públicas suelen publicar ese tipo de fotografías pero no hacen acciones concretas al respecto.

