La foto de Martín Elías Jr. que dejó fría a Dayana Jaimes: 'Me pareció tenebroso'

El 14 de abril de 2017 los amantes del vallenato recibieron la triste noticia de que el cantante Martín Elías había fallecido en un accidente de tránsito. A pesar de los años, sus fans y familiares recuerdan sus canciones, incluso, su hijo mayor, Martín Elías Jr., ha comentado en las redes sociales que seguirá con el legado musical de su papá.

El pasado 31 de marzo, Martín Elías Jr. anunció oficialmente su comienzo en la música desde Coveñas, Sucre, el mismo lugar donde su padre ofreció su último concierto antes del accMartín Elías Jr. heredó significativo objeto que pertenecía a su abuelo Diomedes Díazidente.

En su show, el joven de 16 años estuvo acompañado por su tío, Elder Dayan Díaz, y además, durante su presentación afirmó que el “martinismo” regresaría.

Ahora bien, en las redes sociales se volvió tendencia una fotografía del joven en la que está saludando a sus fans, sin embargo, esta es muy parecida a una imagen de su papá en la que hace el mismo gesto con la mano y tiene un camisa similar.

Esta foto desató una ola de comentarios, incluso, Dayana Jaimes, viuda del cantante, comentó que se asustó al verla.

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con los pelos de punta”, escribió.

Casi me da algo cuando la vi… y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y xq lo lleva en la sangre pero recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con pelos de punta. 😨 — Dayana Jaime (@Dayanajaime) April 1, 2024

Asimismo, admitió que no ha visto ningún video de Martín Jr. cantando, ya que le recuerda mucho a Martín Elías y confesó que le parece algo “tenebroso”.

“No me he tomado el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil, que aún sigue intacto en mi mente”, afirmó.

No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste 😞 y difícil que aún sigue intacto en mi mente — Dayana Jaime (@Dayanajaime) April 1, 2024

Por último, escribió que algunas personas no están de acuerdo con sus comentarios, sin embargo, afirmó que ver a Martín Jr. de esta forma es doloroso y le trae muchos recuerdos a la mente.

“Pero, para algunos siempre será más fácil salir a juzgar y a sembrar cizaña, especialmente para estos portales digitales que se dedicaron a ganar comentarios y seguidores de la manera más ruin”, concluyó.

