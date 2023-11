Evaluna Montaner desata polémica tras publicar foto ‘subida de tono’ en Instagram

La cantante Evaluna Montaner se caracteriza por estar activa en sus redes sociales, en las que comparte los momentos que pasa junto a su esposo, Camilo, y su hija, Índigo.



Sin embargo, la menor de los Montaner ha causado furor en redes sociales al publicar un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, generando controversia y dividiendo la postura de sus seguidores en los comentarios de la publicación.

Esta fue la fotografía que desató la polémica en redes. Foto: Intagram: @evaluna

De acuerdo a lo publicado por la revista ‘People’ y lo evidenciado en la dinámica de los comentarios del último ‘post’ de la cantante, Evaluna está siendo criticada por posar en una ‘selfie’ frente al espejo usando un sostén negro y un bikini verde, foto que no tuvo la mejor recepción por parte los internautas que cuestionan la integridad moral de la artista basandose en el sistema de creencias que ella profesa.



Además de la foto en la que la esposa del cantante colombiano Camilo Echeverry posa en la intimidad de su habitación, hay una serie de fotografías que la acompañan, en las que enseña las vacaciones que está teniendo junto a su familia días antes de participar en la gala musical La Noche Flamenca Grammys en España.



En los comentarios, puede observarse que por su postura abiertamente cristiana está recibiendo una serie de críticas que enfatizan la ética de una mujer religiosa y como esta no debería estar subiendo fotos en ropa interior, como también ponen en duda la veracidad de sus creencias haciendo alusión a que una persona perteneciente a esta religión no se presta para el no binarismo que posee el nombre de su hija.



No obstante, son muchos los comentarios que exaltan la apariencia de Eva Luna y la defienden de las intenciones negativas de muchos de los usuarios, haciendo relevancia en la seguridad y el empoderamiento de la artista ante sus redes y el amor que le profesa a su familia.

Se pueden leer comentarios de apoyo como: “Qué linda y que pena que hayan personas que critiquen como si ellos fueran perfectos”, “La ultima foto es hermosa como todas las demás”, “ Al que no le gusta que no la siga y que no vea sus publicaciones” y “ Por favor dejen de criticar”.



Camilo y Evaluna son criticados por no revelar el rostro de su hija Índigo

Otra situación que se ha venido presentando en la redes de Evaluna Montaner son las críticas que le han hecho a ella y a su esposo por ocultar el rostro de su hija, cuestionando la privacidad de la familia.

Tanto Evaluna como Camilo confesaron que no quieren someter a su pequeña hija al estrés de la vida pública, decisión que fue tomada desde el embarazo de la artista, haciendo del rostro de Índigo todo un misterio. Sin embargo, durante uno de los últimos viajes que la familia tuvo en España, un ‘paparazzi’ violó el espacio personal de la niña, asustando e invalidando la petición que el intérprete de ‘Manos de tijera’ había hecho.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO