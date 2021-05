Epa Colombia le da una mano a Manuela Gómez con su negocio

Daneidy Barrera Rojas sigue sorprendiendo a los colombianos con el éxito en su emprendimiento en keratinas.



La influenciadora, más conocida como Epa Colombia, gracias a la acogida que ha tenido, adquirió un nuevo vehículo, una lujosa vivienda y, recientemente, compartió con sus seguidores que se inscribió en la universidad para estudiar Administración de Empresas.



(Le puede interesar: El humorista Boyacomán terminó su relación con Eliana Álzate).

Mediante las historias en su cuenta oficial de Instagram, Barrera compartió con sus fanáticos que una de las personas que la apoyó desde el inicio, comprando pauta publicitaria con ella, fue Manuela Gómez, quien participó en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en 2013.



Y todo se dio a raíz de que Gómez se vio involucrada en una nueva polémica en redes sociales luego de acusar a Yina Calderón, otra exprotagonista, de incumplir un presunto acuerdo en torno a un negocio.



El asunto era así: Manuela utilizaría las cuentas de redes de Yina para hacer publicidad. A cambio de esto, Yina recibiría ‘barbies’ exclusivas.



Este acuerdo, según Gómez, se incumplió por parte de Calderón, a pesar de que ella le entregó 13 costosas muñecas avaluadas en ocho millones de pesos.



Esto motivó a que, por medio de redes sociales, admitieran el fin tanto de su relación comercial como de su amistad.



Debido a todo esto, y teniendo en cuenta la enemistad de Epa Colombia con Yina, Barrera manifestó en redes sociales la admiración que siente por Manuela y evocó una conversación que tuvo con ella cuando estaba empezando en el mundo del entretenimiento.



(Lea también: ¡Trabajo sí hay! Epa Colombia abre nueva convocatoria de empleo).



“Yo la voy a ayudar porque ella sí es muy buena amiga. A ella le ha pasado lo que a mí me pasa, que tú brindas toda la amistad y te dan puñaladas. Ella no tiene amigos, no tiene novio, no tiene nada”, comentó.



Continuó diciendo: “Yo soy la persona que más voy a estar para ella. Mándeme sus productos que yo le hago publicidad. Yo promuevo sus esmaltes, ¿qué más vende? Hágale que yo le voy a ayudar”, agregó Epa Colombia, mensaje que fue compartido en las redes de la antioqueña en señal de agradecimiento por la ayuda.



“No me esperaba esto, Epa Colombia. Siempre hago las cosas con el corazón sin esperar nada a cambio. Gracias, Epa Colombia”, publicó Manuela en su cuenta de Instagram.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



(Nota relacionada: Hassam responde a quienes lo criticaron por no asistir a la marcha).

Tendencias EL TIEMPO