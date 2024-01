Test de personalidad: descubra lo que la forma de sus orejas puede reflejar sobre usted

Algunos rasgos de su cuerpo podrían revelar ciertos aspectos sobre usted, una de estas partes es la forma de su oreja, que dependiendo de su figura y tamaño le revelarían cómo es su personalidad, si quiere conocer lo que esta parte de su complexión realice el siguiente 'test'.



(Lea también: Test: depende de lo que vea en esta imagen, así lo perciben sus amigos).

¿Qué dice la forma de su lóbulo sobre su personalidad?



Si sus orejas son muy pequeñas, probablemente sea una persona tímida y un poco insegura en ciertos aspectos de su vida. Si en comparación con su rostro, sus orejas se ven pronunciadas, es posible que se caracterice por ser valiente, puesto que estas personas suelen tomar muchos riesgos, según 'Univisión'.



En cuanto al lóbulo, si este es diminuto usted puede resaltar por ser una persona espiritual, idealista y soñadora, pero que tiene claras sus metas y objetivos, puesto que está centrado en su presente, analizando su realidad, lo que le permite pensar en sus propósitos manteniendo los pies sobre la tierra.



(Siga leyendo: Test viral: escoja una de estas manchas y descubra qué dice de usted).

Si esa parte de su cuerpo está muy arriba puede que sea alguien superficial, a quien le cuesta mucho guardar los secretos que le confían sus personas más cercanas y a su vez algo perezosa. Mientras que si las orejas se encuentran hacia abajo, puede destacarse por ser realista, muy enfocado en su trabajo, pero también algo egoísta con los demás.

¿Qué dice la forma de su oreja de su personalidad?



Redonda: si su oreja tiene un aspecto redondeado puede significar que es una persona con mucho amor propio y en ciertos momentos le gusta ser quien está al mando y le gustaría ser alguien lo suficientemente destacado como para obtener una gran fama, ya que le gusta que los demás alaben su talento, de acuerdo con 'Univisión'.



(De interés: ¿Cómo saber si está enamorado o simplemente le gusta una persona? Test y paso a paso).

Cuadrada: si la parte superior de su oído tiene una forma parecida a la de un cuadrado, podría significar que es alguien muy responsable, cuidadosa, conservadora y cortés, por este motivo los demás observan que le da mucha importancia a los valores de quienes están a su alrededor.



Puntiaguda: aquellos que tienen un pequeño pico en sus orejas se destacan por ser intuitivos, creativos, comprensivos, independientes y expresivos, por tal motivo no teme ser quien realmente es y está en una búsqueda constante de nuevos aprendizajes o experiencias. Puede ser un poco sensible y emocional, según 'Mag'.



Rectangular: cuando los ángulos de sus oídos forman un tipo de rectángulo, quiere decir que es alguien perfeccionista, lo que también lo hace detallista, pues analiza cada aspecto de su trabajo o cualquier actividad que realice en su vida, por esto mismo no haría una promesa si no se siente capacitado para cumplirla, de acuerdo con 'Univisión'.

Sofía Reyes hace el test del 'Mal de amores'

Más noticias en EL TIEMPO

Conozca estas señales para descubrir si le atrae a la persona que le interesa

Haga el test del lenguaje del amor que se volvió viral en TikTok

Barbie: cómo es el test de TikTok que las mujeres están usando para probar a sus novios

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO