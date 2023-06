Diego Guauque es uno de los periodistas más queridos por los colombianos por su participación en el programa de investigación Séptimo Día. En los últimos meses, varios de sus seguidores han estado pendientes de él, pues quieren seguir sus pasos en su lucha contra el cáncer.

Por medio de sus redes sociales, Guauque anunció, el pasado lunes 29 de mayo, que sería operado para sacarle el sarcoma que le habían detectado en el mes de enero, por esta razón cientos de sus seguidores le expresaron sus buenos deseos y pronta recuperación.



“Necesito de todas sus oraciones y buena energía para la crucial cirugía que me espera. En breves minutos ingresaré a la cirugía más importante de mi vida. Vamos fortalecidos por las manos de Dios y de la Virgen”, dijo el periodista en una historia en su Instagram.



Asimismo, añadió: “Va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré en un semblante diferente porque de aquí saldré muy probablemente a cuidados intensivos”.

Sin embargo, este 30 de mayo los seguidores Guauque recibieron una buena noticia que fue dada por Alejandra Rodríguez, la esposa del periodista, pues conmovió a los internautas al anunciar que la cirugía había sido todo un éxito.



“Cirugía exitosa. Los médicos pudieron retirar el sarcoma con éxito. Por favor, sigamos orando para que el postoperatorio sea excelente. Gracias siempre por estar pendientes”, escribió en una historia de Instagram.



Sobre esta situación, Rodríguez le contó al diario ‘Semana’ que el doctor “se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente”.



Asimismo, aseguró que después de 10 horas de cirugía, recibir la noticia de que su esposo estaba bien, hizo que este fuera uno de los días más felices de su vida, pues su esposo ya no tiene cáncer. “Lo más importante: el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera, al doctor Tarazona”, concluyó.

Diego Guauque comparte noticia sobre el cáncer

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

