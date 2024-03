La felicidad comienza a aumentar a partir de esta edad, según Harvard

A lo largo de varias décadas ha analizado qué es lo que brinda mayor satisfacción a las personas y ha descubierto que no son los más jóvenes los que reportan mayores índices de felicidad. Si su intención es no solo vivir más años, sino vivir más feliz, una investigación de la Universidad de Harvard ha encontrado la clave para que logre ambas cosas.y ha descubierto que no son los más jóvenes los que reportan mayores índices de felicidad.

De acuerdo con sus investigaciones, a partir de los 60 años la gente reporta ser más feliz. La razón de ello es que entienden mejor el sentido de la vida mientras que ven a la muerte como algo más real.

Pero no solo eso, también hay menos obligaciones y amistades consolidadas, por lo que se convierten en personas emocionalmente más estables que priorizan lo positivo.

Para llegar a dicha conclusión los científicos comenzaron a analizar la salud de 268 estudiantes en 1938. Hoy se considera uno de los estudios más largos del mundo sobre la vida a través del cual se han descubierto diversos datos relacionados con el bienestar físico y mental.

Según la investigación, las personas que tienen mayores índices de felicidad también son las más saludables y, una de las claves son sus relaciones. Más allá del dinero o el éxito, los vínculos son lo que hacen la diferencia para retrasar el deterioro físico y mental.

Incluso, los investigadores afirman que el nivel de satisfacción de las personas con sus relaciones a los 50 años es un mejor predictor de la salud física que sus niveles de colesterol. Al respecto, Robert Waldinger, director del estudio ha declarado que las personas que estaban más satisfechas con sus relaciones a los 50 años, eran las más sanas a los 80.

Las personas mayores de 60 años reportan los índices más altos de felicidad. Foto:Secretaría de Gobierno Compartir

Las razones que hacen de las personas mayores las más felices

En la investigación llevada a cabo por Harvard también se descubrió que la satisfacción conyugal tiene un efecto protector sobre la salud mental de las personas.

Aquellos que tuvieron matrimonios felices, informaron que su estado de ánimo se mantuvo arriba incluso en días en que presentaban dolor físico. Por el lado contrario, quienes tuvieron matrimonios infelices presentaron más niveles de dolor físico y emocional. Asimismo, las personas solitarias por lo general viven menos.

"Las buenas relaciones no solo protegen nuestros cuerpos, también nuestros cerebros", dijo Waldinger. Aunque aclaró que no se trata de que no haya conflictos, lo importante es que las parejas sientan que cuentan el uno con el otro, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles.