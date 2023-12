La famosa actriz que al parecer le devolvió la sonrisa a Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es una de las figuras más importantes de la música en español. Tanto sus distinciones en el género como su vida personal son del interés del mundo del entretenimiento y por supuesto de sus seguidores.



Así que no es de extrañar que cualquier novedad sobre el artista suscite la curiosidad de varios, como ha sucedió recientemente con la celebración de su cumpleaños número 55, donde se le vio muy contento con una reconocida actriz, según los medios españoles.

Tras de terminar su relación con Rachel Valdés, la artista cubana con quien compartió los últimos tres años de su vida, Alejandro Sanz parece haber encontrado nuevamente el amor, el cual no pudo pasar desapercibido este martes 19 de diciembre, durante el festejo de su natalicio.



(Le puede interesar: Amigo de Alejandro Sanz habló de rumores de relación con Shakira: ¿qué dijo?).



Con una fiesta de temática de los años 20, el intérprete de 'Amiga Mía' recibió a sus invitados en el Teatro Barceló de Madrid, donde compartió varios momentos con sus amigos y seres queridos.



Sin embargo, hubo una de las asistentes con quien se le vio muy contento y bastante cercano, al parecer. De acuerdo con la revista 'People', el cantante estuvo muy bien acompañado de la actriz Mónica Cruz, hermana de la también artista, Penélope Cruz.

Aunque no se no se han registrado imágenes que confirmen los encuentros, sí han coincidido en diferentes oportunidades, como en la última entrega de los Latin Grammy, en Sevilla.



Según publicó la revista '¡HOLA!' del país europeo, Alejandro y la bailarina podrían haber experimentado un acercamiento tras estrechar lazos a lo largo del pasado verano en Cantabria.



“Ambos se encuentran ilusionados” y mantienen una "amistad especial", señaló el medio. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas ha negado ni confirmado los rumores de un posible romance.



(Siga leyendo: Hijo de Alejandro Sanz fue jugador del Real Madrid por unas horas).

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más siete millones de seguidores, el compositor compartió un carrete de imágenes que resumieron el evento y con el que agradeció las muestras de afecto recibidas.



"'Show must go on'. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”, escribió en el posteo que obtuvo más de 190 mil 'likes' y cientos de comentarios.



(Lea también: TikTok: joven muestra que su mamá rechazó a Alejandro Sanz).



"Felicidades, Chan Muchas más bendiciones a tu vida"; "Tremendo fiestón, Gracias por tenernos. Nos vemos pronto, ¡Feliz año!"; "Te deseo sólo lo mejor. Feliz cumpleaños, mi muy querido amigo"; "Todo lo mejor para ti, siempre, muchísimas felicidades", fueron algunas de las opiniones más destacadas entre compañeros cercanos y seguidores.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE

LA NACIÓN

EL TIEMPO

Más noticias