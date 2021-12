El actor Gregorio Pernía, quien también estuvo participando del reality show ‘Masterchef Celebrity Colombia’, quedó en el primer lugar del certamen ‘Así se Baila’, de la cadena ‘Telemundo’, en el cual participó junto a su hija Luna del Mar Pernía.

Como su nombre lo indica, el reality se enfocó en un concurso de baile en el que los participantes tenían que aprender algunas coreografías y aplicarlas en el escenario lo mejor posible.



La coronación de la familia Pernía se produjo el pasado 5 de diciembre, cuando se emitió el último capítulo de la competición. Aunque estuvieron a punto de quedar por fuera del concurso, la relación padre e hija que emanaba con cada presentación, hizo que los televidentes y el jurado se sensibilizaran con sus actuaciones.

Gregorio y su hija demostraron que, si se lo proponen, pueden lograr lo que sea juntos. Foto: Telemundo

Para el actor cucuteño esta nueva etapa es una buena oportunidad para que su hija sea conocida en el ámbito internacional y puedan abrirse puertas para que empiece su carrera en el mundo del espectáculo.



“Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia nos retaba aún más a mejorar ,lo que llevó a una sincronicidad entre Luna y yo, no solo en la pista de baile sino en nuestra relación padre e hija. Estoy orgulloso de la familia que Dios me otorgó: siempre solidarios, unidos y entregados”, comentó Gregorio Pernía en su cuenta de Instagram.



Lo propio hizo Luna del Mar, quien también se refirió en su cuenta de Instagram al logró alcanzado dejando algunos mensajes de agradecimiento a los espectadores que depositaron su voto de confianza en ellos a la hora de definir a los ganadores.



(Siga leyendo: Yeferson Cossio le ganó millonaria demanda a canal de televisión).



“Todos merecíamos ganar. Cada uno, con sus fortalezas y debilidades, lo dio todo en la pista. La recompensa de ganar este premio es su cariño. A ustedes, quienes decidieron regalarnos su voto de confianza desde el día uno, les dedico esta victoria. Nunca me cansaré de decirles gracias. Los amo y bendigo todos los días. Quisiera poder celebrar con cada uno de ustedes quienes se convirtieron en el jurado más importante para nosotros en nuestro paso por ‘Así se baila", Mencionó.



Los Pernía recibieron un premio de 200 mil dólares por haber sido los campeones de ‘Así se Baila’. Un valor cercano a los 780 millones de pesos colombianos.

¿Qué harán con el premio?

En conversación con el programa ‘Titi’, el pasado lunes 6 de diciembre, se le preguntó a los Pernía cuál sería el uso que le darían a los 200 mil dólares. Gregorio aseguró que una buena parte la iba a donar, sin embargo, no especificó a quién o quiénes.



“Hay un premio gordo y ya le dije a Luna que si teníamos la oportunidad de ganar, lógicamente, había que donar una parte del premio para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”, afirmó.



(También: Epa Colombia se estrelló en carril de TransMilenio; dice que iban a robarla).



“Ahí se define que la mejor religión es ser buena gente. No tener diferencias de clases sociales yo creo que también ayuda y la gente lo ve reflejado en las redes sociales”, concluyó.



Cabe resaltar, que Gregorio Pernía también llegó a las instancias finales del concurso de cocina ‘Masterchef Celebrity’ que concluyó hace apenas un mes.

