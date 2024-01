La extraña fobia que tiene Lali Espósito: 'La pone mal'

La reconocida artista Lali Espósito, habitualmente en el centro de atención por su carrera profesional, sorprendió recientemente al revelar una inusual fobia que la acompaña desde su infancia.

Durante su participación en el programa 'Paraíso Fiscal', emitido en el canal 'streaming' Olga y co-conducido por Cande Vetrano, un peculiar ping-pong entre las ex compañeras de 'Casi Ángeles' puso en evidencia esta fobia de la intérprete de 'Disciplina'.



La actriz Agustina Suásquita, más conocida como La Papry, desencadenó la revelación al preguntar: "¿A qué le tiene fobia Lali?". La respuesta de Vetrano, ex MasterChef Celebrity, fue directa: "Al algodón".

Lali Espósito, sorprendida por el recuerdo de su amiga, confirmó la afirmación. En aquel momento, Vetrano recordó todas las veces que compartieron elenco y en los camarines las maquilladoras escondían el algodón para que la actriz no lo viera: “Me acuerdo por las maquilladoras. ‘No, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal’, decían”.



"No me molesta el algodón compacto, sino la nube de algodón, cuando se corta un pedazo de un gran paquete. No es el sonido, sino la textura", explicó Lali, asegurando que jamás se pasaría algodón por la cara.

Pero esta no es la única fobia que aqueja a la estrella de 'Sky Rojo' (Netflix). En una entrevista para el programa digital 'Reyes del Palique', durante su gira europea 'Lali Tour', Lali Espósito reveló otro de sus temores: los pies.



Al comentarle sobre una Wikipedia dedicada a los fetichistas de pies, la cantante admitió: "Soy fóbica de los pies. Amo los zapatos, pero no lo que llevan dentro". Su sorpresa aumentó al enterarse de la existencia de más de siete millones de fotos de sus pies en internet.

Pedro Rosemblat, ¿el nuevo amor de Lali?



En otro ámbito de su vida personal, Lali Espósito ha sido vinculada sentimentalmente con Pedro Rosemblat, un comunicador de 33 años conocido como 'El cadete'.



Rosemblat, quien inició su camino en los medios hace once años con el apodo de 'Pibe Trosko', se destacó en el humor político en 'El Destape', programa de Roberto Navarro en 'C5N'. Además, es autor del libro 'Patria o suerte, venceremos' (Editorial Aguilar), lanzado en 2013 bajo el nombre de su personaje.

A pesar de haber cursado Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Rosemblat no concluyó sus estudios y ha trabajado en varias radios. Actualmente, es parte del 'streaming' Gelatina, donde conduce el ciclo 'Tres estrellas' junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (Argentina), y contó con la revisión de un periodista y un editor.