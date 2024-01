La exconejita última esposa de Hugh Hefner revive sus días en la Mansión Playboy

La vida de Crystal Hefner, exmodelo de Playboy y última esposa del icónico Hugh Hefner, ha sido un viaje de transformación y revelación.



En su autobiografía 'Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself', Crystal comparte su experiencia viviendo en la Mansión Playboy, una época marcada por la opulencia, el control y un profundo proceso de autoconocimiento.

(Lea también: La pesadilla de estar en ‘Playboy’ se revive en una polémica serie).

Transformación y revelación



Al adentrarse en el pasado de Crystal Hefner, se revela un cambio notable en su apariencia y estilo de vida.



(Además: Carolina Gaitán rechazó interpretar a Michelle Durango en 'Rigo': ¿a qué se debió?).



La exconejita, conocida por su cabello rubio níveo y atuendos seductores, ahora luce un tono de rubio más oscuro y se inclina por ropa más recatada. A pesar de estos cambios, su historia en la Mansión Playboy sigue siendo una parte significativa de su vida.

Hace unos siete años, tras la muerte de Hugh Hefner en 2017, Crystal dejó la mansión, iniciando un proceso de adaptación a una vida más convencional.

En una tarde en Manhattan, Crystal reflexionó sobre su vida y su libro, una obra que marca su paso hacia el empoderamiento. A sus 37 años, admite que aún se está despojando de las influencias y condicionamientos de su vida en la mansión.



Su relato en 'Only Say Good Things', que se publicará este 23 de enero, aborda su iniciación en el mundo de Playboy, la cosificación y la misoginia que vivió bajo la tutela de Hugh Hefner, y el trauma que aún procesa.

(Siga leyendo: Exconejita Playboy revela terribles 'tácticas de control' de Hugh Hefner: 'Estaba rota').

Inicios en Playboy y la vida en la mansión



Crystal conoció a Hugh Hefner en 2008, en una fiesta de Halloween en la mansión. Atraída por el estilo de vida del uno por ciento más privilegiado, pronto se dio cuenta de que las visitas a la mansión implicaban encuentros sexuales grupales.



Se mudó allí dos semanas después de la fiesta y comenzó a salir con Hefner, aún casado con su segunda esposa, Kimberley Conrad.

Como novia y luego esposa, Crystal tenía que mantener su apariencia física según los deseos de Hefner.



La vida en la mansión incluía un estricto toque de queda y un pago semanal de casi 1000 dólares. Crystal intentó varias veces escapar, incluso una vez logró mudarse con una amiga, pero regresó un año después, víctima del síndrome de Estocolmo.

Matrimonio con Hefner y la lucha por la autonomía



El matrimonio de Crystal con Hugh Hefner en 2012, cuando ella tenía 26 años y él 86, fue objeto de atención mediática. Muchos la tildaron de 'caza fortunas' y 'rubia tonta'.



Ella revela en su libro que se sentía incómoda en las relaciones sexuales con Hefner y a menudo invitaba a una amiga para unirse a ellos. Con el tiempo, se convirtió más en una cuidadora que en una pareja, manteniendo la fachada de una esposa cariñosa mientras soportaba una realidad muy diferente.

Tras la muerte de Hefner, Crystal inicialmente protegió su reputación, pero su perspectiva cambió tras comenzar terapia en 2019.



Su mirada retrospectiva a su matrimonio ahora evoca arrepentimiento y repugnancia. Aprender a construir relaciones sanas y romper con la codependencia ha sido un desafío para ella.

(De interés: Hugh Hefner, de Playboy, quedó sordo de consumir tanto viagra; reveló una de sus viudas).

Vida post-mansión y reconocimiento de abusos



Hoy, Crystal Hefner lleva una vida diferente, dedicándose a la compra y venta de propiedades y viajando entre Los Ángeles y Hawái. Reflexiona sobre su pasado y la influencia de Hugh Hefner, admitiendo que su marido podía ser emocionalmente abusivo.



Otros testimonios, como el de Holly Madison, también han arrojado luz sobre las estrictas normas y problemas de salud mental derivados de la vida en la Mansión Playboy.

El grupo PLBY, propietario de Playboy, ha reconocido recientemente las acusaciones contra Hugh Hefner, mostrando apoyo a las mujeres que han compartido sus experiencias. Crystal, quien una vez se molestó por las revelaciones de Madison, ahora ve su propia historia y la de otras bajo una luz diferente.

Más noticias en EL TIEMPO

Así celebró Daddy Yankee el cumpleaños de su esposa, en medio de rumores de divorcio

Así eran Griselda Blanco, sus esposos y sus hijos en la vida real

Revelan la posible causa de muerte de Adam, el hijo de Rick Harrison

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.