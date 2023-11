La excéntrica lista de regalos de Navidad de Gwyneth Paltrow

La famosa gurú de estilo de vida y actriz Gwyneth Paltrow, de 51 años, ha vuelto a sorprender al público con su lista de regalos navideños, una tradición que se ha vuelto tan icónica como la canción 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey.



Al igual que en años anteriores, la lista de la actriz se ha dividido en diversas categorías y se ha publicado en la página web de su empresa de productos y consejos de bienestar, Goop.

La categoría más comentada de la lista es la titulada 'Ridículo pero Increíble', que incluye nada menos que 517 artículos. Esta lista ofrece una amplia gama de regalos, desde lo extravagante hasta lo útil, con opciones para todos los gustos y presupuestos, aunque los artículos más asequibles son escasos.



Entre los regalos más caros se encuentran una pulsera de oro de 18 quilates con forma de ola, con un precio de 29,400 dólares, un Rolex "cotidiano y muy atractivo" de 28,000 dólares, y un jarrón japonés pintado a mano en forma de templo, que cuesta 16,752 dólares. Por otro lado, entre los obsequios más asequibles se encuentran unos filtros de té biodegradables por 14 dólares y unas bombas de baño "de gemas sexuales para despertar los sentidos" por 15 dólares.



Como es costumbre, Paltrow también incluye productos comestibles navideños peculiares, desde un queso parmesano de 24 años que roza los 400 dólares hasta un panettone "especial" de 64 dólares. Entre las delicias destacadas se encuentran unos macarons dorados "demasiado bonitos para comer" con un valor de 163.50 dólares.



Pero para la recordada actriz de 'Iron Man', la decoración de la mesa en Navidad parece ser igual de importante que la comida, ya que la lista incluye elementos como una vela de Papá Noel con aroma a chimenea por 69.80 dólares, un sable de champagne por 198.49 dólares para abrir la botella de cava con estilo, o unas servilletas de cóctel con estados civiles "casado, soltero, de fiesta" por 47.99 dólares.



En el año 2023, los objetos sexuales también ocupan un lugar destacado en la lista de Paltrow. Una variedad de juguetes excéntricos y poco convencionales completan la oferta. Destaca un dildo de oro de 24 quilates con un precio cercano a los 15,000 dólares, que figura como uno de los artículos más costosos de la lista. Además, un vibrador de doble forma, con una esfera gruesa en la parte superior y una figura alargada en la parte inferior, se posiciona como el tercer artículo más vendido, con un precio cercano a los 100 dólares.



Otros regalos para parejas incluyen 'El Vecino', un masajeador para partes íntimas dirigido a principiantes, y una almohada sexual diseñada para facilitar diversas posiciones.



Un aspecto peculiar son los productos que carecen de utilidad aparente o que tienen precios desorbitados. Entre ellos, se encuentra una ducha con una forma especial por casi 118 dólares, un telescopio inteligente que promete una experiencia inmersiva para observar las estrellas por 4,900 dólares, y un gong japonés para producir un tono claro y profundo, con un precio de 2,000 dólares.



La propia Paltrow es la protagonista del video de la campaña de publicidad, en el que recrea algunos de sus estilismos más icónicos, como el vestido rosa de Ralph Lauren que lució cuando ganó su Oscar por su papel en 'Shakespeare enamorado' en 1998.



A lo largo de los años, la estrategia de 'marketing' de Gwyneth Paltrow ha demostrado ser un rotundo éxito. En 2020, causó revuelo al poner a la venta una controvertida vela aromática a la que llamó 'Esto huele como mi vagina', con un precio de 82 dólares. A pesar de su alto costo, el producto se agotó en cuestión de horas en la web, con la empresa fabricante describiéndolo como una evocación de sensualidad, calidez e intriga, una fantasía de seducción.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El País, Uruguay, y contó con la revisión de la periodista y un editor.