La situación sentimental del actor, Mauro Urquijo, ha sido tema de conversación por sus fallidas relaciones amorosas. Esta vez, sucedió con su ex, la modelo María Gabriela Ísler, quien le dedicó una canción y, además, se sinceró al decir “ahora dice que no es gay”.

En su momento, Ísler anunció la separación con el actor y aseguraron que la ruptura había sido tranquila, o al menos eso les hizo pensar a sus seguidores en dicho mensaje.



Sin embargo, poco a poco, la modelo ha demostrado lo contrario, pues después de haber estado casados por tres años y llevar una relación estable, según lo que dejaban ver en redes, María Gabriela Ísler dijo que Urquijo la abandonó; no dejó rastro, se llevó toda su ropa y desapareció de su vida.

(No deje de leer: Daniela Ospina contó algunos detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel).

María Gabriela Ísler le sacó los trapitos al sol

El pasado fin de semana la modelo estuvo en una fiesta de la ‘influencer’ y Dj, Yina Calderón. Tal parece, el romance entre María Gabriela y Mauro Urquijo no terminó en las mejores condiciones, pues a la modelo se le escapó una que otra confesión.



Allí compartió un par de tragos que, luego, se le subieron a la cabeza y habló sobre algunas cosas que venía guardando desde su divorcio.

(Puede ser de su interés: En fotos: Amparo Grisales presenta a su nuevo novio).

En un video publicado por la cuenta de Instagram ‘La Chismosa News’, Calderón comenzó a decir que: “‘La Sirenita’, más conocida como María Gabriela, le va a cantar esta canción a Mauro, el actor. ¿Tiene algo para decirle?”.



En ese momento la expareja de Urquijo contó todo y no se guardó nada: “Fue un desagradecido ese hijue… Malpa… ese, me pagó mal. Ahora dice que no es gay. Después de comerme tres años, ahora no es gay”.

Por lo pronto, los internautas esperan que el actor se pronuncie, responda a lo expresado por la modelo y, de paso, que dé una explicación por su repentina separación.

