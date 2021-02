Memes: así han cambiado desde sus inicios hasta hoy

En la última década los memes han revolucionado el internet. Definidos por ‘Oxford Languages’ como “texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente, y que a menudo se modifica con fines humorísticos”, llevan creando varias tendencias desde 2011, cuando Google Trends marcó la explosión del término a nivel global.



Sin embargo, es difícil establecer cuándo se originaron exactamente. En 1976 el científico Richard Dawkins escribió en su libro ‘El gen egoista’, que los memes son unidades culturales aprendidas o asimiladas que no se transfieren genéticamente, pero que sí se replican y circulan tal y como lo hacen los genes. De este modo, indicó que es la manera en la que se hace la transmisión cultural.

Por otro lado, en 1994 Michael Godwin publicó un artículo hablando por primera vez de los memes, tal y como se conocen en la actualidad.



En 2019 la palabra ‘meme’ alcanzó su pico más alto según Google Trends. Y es que cada vez es más común que después de un evento importante los memes sean protagonistas en redes sociales. De hecho, se han convertido en una gran forma de comunicar humor, sarcasmo e ideas.



También ahora son recursos educativos que se usan en las clases escolares y universitarias y suelen estar presente en las conversaciones del día a día por WhatsApp y otras plataformas.



Recientemente, la página web ‘Know Your Meme’ publicó un video titulado ‘Los memes más famosos de la década’ que muestra la evolución que los memes han tenido desde 2011 hasta el año 2020.



En 2011 el meme protagonista fue el 'Forever Alone', que dio paso a otros muy similares en diseño gráfico como 'Me gusta', 'Trollface' o 'Y U NO Guy.

El meme 'Me gusta' se originó en 2010 en la plataforma '4chan'. Foto: Archivo particular

Después aparecen los memes de 'My Little Pony', 'Yao Ming Face', 'Neil Degrasse Tyson' y 'You Don't Say'.



En 2013 aparecieron 'Grumpy Cat' y 'Harlem Shake', así como la perra 'Doge', la cual llegó a tener su propia criptomoneda, llamada el Dogecoin.

El meme de 'Doge' se originó en 2013 en la plataforma de Tumblr. Foto: Archivo particular

Años después se viralizó el meme de la mujer gritándole a un gato que está sentado sobre un comedor.



Otro de los más destacados fue el del novio distraído, cuya fotografía fue tomada en 2015 por Antonio Guillem y se viralizó en 2017, año en que comenzó a usarse ampliamente en internet para referirse a cuando se prefiere a una cosa sobre otra.

El meme del novio distraído se originó en 2015 pero se viralizó en 2017. Foto: Archivo particular

(Siga leyendo: Daft Punk: memes, sorpresa y nostalgia de fanáticos por la separación).



