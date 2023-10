La estrategia que llevó a la telenovela 'Rigo' a llegar al número uno en Prime Video

Bio novela de 'Rigo' es la más reciente producción del Canal RCN y está inspirada en la vida del famoso ciclista Rigoberto Urán. Esta no solo muestra su lucha por conquistar los escenarios mundiales con su deporte, sino que también los momentos más importantes de su juventud y como su familia fue de gran apoyo para llegar a representar a Colombia a bordo de su bicicleta.

Esta producción es una de las más ambiciosas de RCN y por esta razón armaron un elenco de primer nivel que es encabezado por Juan Pablo Urrego. Además, cuanta con otros artistas como Robinson Díaz, Ramiro Meneses, Julián Arango, Sandra Reyes y Andrea Guzmán.



Asimismo, esta bio novela cuanta con el respaldo de Prime Video y cada noche se sube el capítulo que emite RCN. Sin embargo, desde su estreno, esta novela no ha logrado ocupar el primer lugar en audiencias, pues 'Yo Me Llamo' sigue siendo el más visto del país.



(No deje de leer: Así luce Meg Ryan tras casi 15 años alejada del cine).



Según las mediciones de Kantar Ibope Colombia, que mide la audiencia en el país, el pasado 24 y 25 de octubre 'Rigo' marco entre 7.11 y 7.28 puntos de rating. En comparación con los 9.39 y 9.90 de 'Yo Me Llamo'.

🇨🇴 #RatingOficial 24 - 25 de octubre de 2023 pic.twitter.com/01RpdfrsxC — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) October 26, 2023

A pesar de esto, 'Rigo' ha sido tendencia en redes sociales y demás se ha posicionado como el programa más visto en Colombia en la plataforma Prime Video, donde los usuarios pueden disfrutar de todos los capítulos sin tener comerciales.



Este acontecimiento fue celebrado por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñan, quien en redes sociales compartieron unas imágenes para festejar este logro.



(Lea también: Hallan antiguo paisaje bajo la capa de hielo de la Antártida: ¿cómo es el panorama?).

¿Dónde puede ver los capítulos de 'Rigo'?

Como se ha mencionado anteriormente, los televidentes pueden ver los capítulos de la producción de Rigo en la plataforma de Prime Video. Allí los interesados podrán conocer la historia del deportista y como fue su lucha para dejar en alto el nombre de Colombia en el ciclismo.



Sin embargo, en la página web de la televisora nacional se encuentran totalmente gratis los últimos cinco capítulos más recientes de emisión para aquellos que no pudieron ver la serie en la televisión.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El nuevo episodio de 'Padre de familia' que se burla de Meghan Markle y Harry

Los reyes del K-Pop llegan a Amazon Prime con un documental

Cayó el Baloto en Colombia: estos son los números y las combinaciones que más ganan