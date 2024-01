Esposa del actor de 'X-Men' Adan Canto lo despidió con emotivo mensaje: 'Mi tesoro'

El actor Adan Canto, quien interpretó a Roberto Da Costa "Sunspot" en la película 'X-Men', falleció el pasado lunes 8 de enero, a sus 42 años, después de luchar en secreto contra el cáncer de apéndice, según información de medios internacionales.



El artista se casó con Stephanie Ann en 2017 para luego convertirse en padre de dos pequeños: Roman Alder, de 3 años y medio, y Eve Josephine, de un año y medio. Ann decidió romper el silencio en las últimas horas para despedir a su esposo en un sentido mensaje.



El actor nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, norte de México. Sin embargo, su carrera empezó a florecer en Estados Unidos, participando en series como 'Designated Survivor', 'Narcos' y 'The Cleaning Lady'.



Debido a esto, creció entre la cultura mexicana y la estadounidense. "De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas", dijo Canto en diálogo con EFE en febrero de 2022.



Uno de los pilares más importantes para el artista siempre fue su familia, y trató de resaltar el amor a su esposa e hijos cada vez que podía por medio de publicaciones en su Instagram. Algo que también hacía su pajera, Stephanie Ann.

Hasta hace algunas horas, Ann decidió romper el silencio para expresar su dolor y despedir a su esposo con un emotivo mensaje.



"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones minan y hurtan; si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón", escribió la esposa de Canto en su Instagram, citando el versículo de la Biblia Mateo 6:19-21.



Para finalizar, se despidió con la frase: "Por siempre mi tesoro, Adan. Hasta pronto". Algo que dejó conmocionados a sus seguidores, amigos y familiares, quienes lamentan la pérdida del actor.



Algunas de las personas más allegadas a la familia, respondieron a la publicación de Ann con mensajes como: "Estoy en shock, amigo mío, lloro por tu partida", "mi corazón duele por ti" y "las lágrimas se acumulan en mi pecho".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Con información de EFE

