El pasado 28 de enero, Marc Antony y Nadie Ferreira celebraron su boda en el Pérez Art Museum de Miami, Estados Unidos. A la ceremonia fueron invitados varias celebridades como: Marco Antonio Solís, Maluma, Salma Hayek, Vin Diesel, Romeo Santos, entre otros.

Por su parte, Solís cumplía un papel especial, pues era el padrino del intérprete “Flor Pálida”. A la fiesta el cantante mexicano asistió en compañía de su esposa Cristy Salas y sus hijas Alison y Marla Solis, las cuales fueron bastante criticadas en redes sociales pues las tacharon de “Corrientes”.



En sus cuentas de Instagram las mujeres subieron unas fotografías en las que se ve a Alison usando un vestido color amarillo strapless, mientras su hermana vestía uno de color azul con una abertura a la altura de la pierna y un pronunciado escote.



En otra imagen, las hermanas posaron junto a su madre, quien lucía un vestido rosado, y la actriz Salma Hayek, quien optó por usar un vestido blanco con un escote revelador. Esta fotografía en especial fue la que recibió más críticas por parte de los internautas.



(No deje de leer: ¿La luna llena va afectarme por mi signo zodiacal?).

“La verdad se ven corrientisimas, incluyendo a Salma Hayek, tan guapa, no tiene necesidad de acorrientarse. No cabe duda que el buen gusto y la elegancia están fuera de moda, ahora prevalece la chabacanería y no dejar nada a la imaginación”, “Se supone que a una boda no debes ir vestida con colores claros”, “Por más tuneadas que se hagan, se le ve lo corriente”, se lee en los comentarios.



Sin embargo, no todos los mensajes fueron malos y algunos de sus seguidores las defendieron e incluso resaltaron que se veían muy bien.



(Lea también: Ganó boletas para el Super Bowl tras salvar a 24 personas de una tormenta).



“¡Todas lucen muy lindas!!! Y quien dice que hay que vestirse como la gente quiere, ellas se vistieron como les gusta, ¿y qué?”, “Qué barbaridad, cuánto desprecio han despertado unos vestidos, cuánta crueldad. Gente hablando de elegancia y clase, cuando sus comentarios resultan mucho más bajos y sin gusto”, comentaron algunos internautas.



Hasta el momento, ninguna de las famosas ha pronunciado sobre las críticas que han recibido por sus atuendos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Vídeo: Amber Heard reaparece bailando 'Como la flor' de Selena

Madre de Dwayne Jhonson, ‘La roca’, sufrió accidente de auto: ‘Ella sobrevivirá’

Joven mostró cómo su muñeco Chucky habla y se mueve sin tener baterías

Futbolista fue al hospital por una gripa y tuvieron que amputarle las piernas