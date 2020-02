La espectacular sesión de fotos de Jennifer Aniston... ¡a sus 51 años!

La estrella de la TV y del cine, Jennifer Aniston, sigue siendo muy aclamada por la industria del entretenimiento.



Después de haber recibido el premio del Sindicato de Actores del Cine (The SAG Awards), por su papel en la serie de Apple TV ‘The morning show’, la revista ‘The Interview’ le hizo una entrevista, que saldrá en marzo, en la que aparece Aniston en unas fotos artísticas bastante llamativas, pues se puede ver la belleza de la actriz, a quien parece que no le pasan los años.

Las fotos hacen parte de la publicación que hizo la revista para mostrar la entrevista, realizada por la también actriz Sandra Bullock. Ambas estrellas, en una conversación telefónica, charlan sobre su amistad íntima a través de los años.

Desde haber tenido un novio en común hasta sus logros profesionales, estas amigas de Hollywood compartieron anécdotas divertidas y emocionales, que tal vez sus admiradores no conocían.



Cuando la revista y Aniston publicaron en Instagram las fotos, los usuarios de esta red social quedaron impactados, y no tardaron los comentarios de los admiradores, quienes no paran de mencionar lo sensacional que luce Aniston con 51 años de edad.

Desde octubre pasado, Aniston se unió a Instagram por primera vez. En menos de dos horas, la actriz estadounidense tenía un millón de seguidores. Y ¿cómo no?, si la estrella se inició en esta red social con una foto que mostraba la reunión, después de 15 años, de los seis protagonistas de una de las series más populares de todos los tiempos: “Friends”.

En 1994, Aniston saltó a la fama con su papel de ‘Rachel’. Rápidamente ella y sus otros cinco coestrellas de ‘Friends’ marcaron tendencia en la televisión norteamericana y en el mundo entero. Por 10 años, la serie fue una de las más vistas y, a día de hoy, sigue siendo muy aclamada, pues en plataformas de ‘streaming’ y en otros canales, alrededor del mundo, se sigue reproduciendo.

La actuación Aniston como ‘Rachel’ fue premiada en 2003 en los Globo de Oro. Desde ese momento, esta actriz oriunda de California ha participado en muchas películas y papeles en la ‘pantalla chica’.



El personaje que le volvió a dar mucho éxito y reconocimiento a Aniston fue el de ‘Ale Levy’ en la popular serie de sátira ‘The morning show’, pues ha recibido premios y nominaciones por su actuación.

The Morning Show The Morning Show 'The Morning Show' protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.

Actualmente, la estrella estaría soltera. En 2017, se conoció sobre su divorcio con el actor Justin Theroux. Esta fue su segunda separación, tras la que vivió con Brad Pitt en el 2005, tras cinco años casados.

Eso sí, como se supo en la entrevista que le hizo Bullock, la actriz de ‘Friends’ no descarta la posibilidad de tener niños.

Cuando Bullock le preguntó sobre cómo se veía en futuro, Aniston dijo: “ Escuchando el océano, viendo el océano, escuchando risas, viendo niños correr, y con una buena bebida y comida".



