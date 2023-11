La escena de la muerte de papá de Rigoberto Urán que tiene conmovidos a los colombianos

La serie del ciclista Rigoberto Urán, es una de las producciones televisivas que mantiene expectantes a los colombianos todas las noches, y quienes la siguen a través de la plataforma de streaming.



Las ocurrencias de Rigo, durante su vida de adolescente antes de llegar al éxito deportivo, es lo más atractivo de la producción, sin embargo, en el último capítulo, los espectadores tuvieron que vivir una de las peores y más tristes vivencias que Rigo y su familia tuvieron que pasar.



Se trató del asesinato de su padre Don Rigoberto, quien fue masacrado junto con otros pobladores de Urrao, por hombres de grupos al margen de la ley.

Don Rigo salió un día a montar bicicleta, sin imaginar que esa sería su última experiencia en el ‘caballito de acero’.



En la vía un retén ilegal se lo llevó y horas más tarde la familia se enteró de la trágica noticia.



"Lo que se dice es que fueron tres los asesinados. Los paramilitares se llevaron a los retenidos para que ayudaran a robarse un ganado de una finca y luego los asesinaron (...) mi padre no tenía problemas en Urrao. Él era una persona a la que conocía todo el mundo. No debía, solo trabajaba", contó Rigoberto en una entrevista en el Canal RCN.



(Le puede interesar: ¿Rigoberto Urán fue citado por la guerrilla, como muestra la serie? Le contamos)

Parce que escena más dura güevón!



Durísima durísima 🥺#Rigo pic.twitter.com/RwpTkuMn04 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 15, 2023

Don Rigo no pudo ver a su hijo triunfar en los grandes torneos de ciclismo, por haber sido una víctima más de la violencia en Colombia.



Pero Rigo recuerda que gracias a él, tuvo el empuje y la fuerza para triunfar y seguir adelante, a pesar de no tenerlo a su lado, Urán perdió a su padre a la edad de 14 años.



“Queda uno con mucho dolor. Tras ver la muerte del papá, quien fue asesinado cruelmente, uno queda con mucho dolor. Por eso el deporte es tan importante. El deporte o el estudio, porque es lo que lo llena a uno de disciplina”, expresó Rigo.



(Lea más: Rigoberto Urán puso a 'novelear' a una de las estrellas del ciclismo mundial)



En la red social ‘X’, uno de los espacios donde un usuario compartió la triste escena, en la que el ciclista encuentra a su padre sin vida, fueron muchos los comentarios que recibió la publicación.



“Y pensar que es la realidad día a día que nada ha cambiado y parece jamás terminar!”, “Lloré, a mi papá también lo mataron en Urrao, me removió fibras. No sé porqué vi este capítulo”, “Demasiado dura y pensar que en la vida real se ha repetido cientos de veces. Tantos Rigos para abrazar!”, fueron algunos de los mensajes que han dejado los internautas frente a la cruenta escena.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El primer gran drama real de Rigoberto Urán que no se ha visto en la novela

Rigoberto Urán presentó a su tío ‘Lucho’, uno de los más queridos en la novela

Rigo no oculta su felicidad: así reaccionó al regreso de Nairo Quintana al pelotón