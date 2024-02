La alteración de salud que provocó la salida de Chris Carpentier de MasterChef

MasterChef Celebrity fue uno de los reality shows colombianos que más seguidores tuvo durante el transcurso del año 2023.



La quinta temporada del programa de cocina tuvo como ganadora a la actriz Carolina Acevedo, una de las participantes más polémicas del concurso, lo que dejó con un sinsabor a sus seguidores. Sin embargo, había un aspecto que siempre mantenía felices a los televidentes: los jurados.

Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría componían el tridente de experimentados chefs que tenía la tarea de asignar las misiones y calificar los platos de los participantes, y su humor, sabiduría y honestidad conquistó a más de un colombiano.



Sin embargo, desde el episodio final de la temporada cinco, empezaron a surgir rumores de que el chileno Chris Carpentier saldría del programa, creencia que creció después de la final, cuando el chef publicó un nostálgico mensaje en su cuenta de X.

#MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity

Bueno Colombia los amo !!!

Y GRACIAS TOTALES ❤️❤️❤️❤️ — Chris Carpentier (@ChefCarpentier) October 9, 2023

Pues bien, a finales del año pasado, Jorge Rausch confirmó la salida de Carpentier de MasterChef, asegurando que obedecía a un deseo de seguir proyectos personales.



“Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él, pero creo que siente que hacer dos cosas a la vez es difícil. Uno a veces tiene que escoger sus prioridades, sus batallas y él es un tipo muy serio, muy profesional y creo que siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto y hacer las dos cosas al tiempo no le cuadra”, dijo Rausch en una entrevista en la emisora ‘Los 40 Principales’.

Sin embargo, hace pocos días, el chileno se sinceró con el programa de farándula ‘Lo sé todo’, y dio razones más personales para su salida del programa.



En primer lugar, expresó que el 2023 fue un año muy duro para él, pues se divorció de su exesposa, Alejandra Vallarino, con quien llevaba más de 20 años de relación, y con quien tenía ya cuatro hijos.



“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, dijo sobre las razones de la ruptura.



Y lo que cuenta el chef es que aceptar volver al programa para la quinta temporada, aunque gratificante, fue un trabajo muy duro, pues su situación sentimental lo tenía en un estado de estrés constante, y eso llegó a afectar su salud.



“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”, agregó.



Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, confesó el chef.

"Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”, concluyó.



Aún no se ha confirmado quién reemplazará a Carpentier en la siguiente temporada de la competencia, aunque se rumora que sería Juan del Mar.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

