Una mujer se ha vuelto famosa en TikTok por los videos que sube enseñando sus viajes, cenas y lujos que se paga siendo empleada doméstica. Yanina Alfaro tiene tan solo 44 años pero desde adolescente ha estado trabajando en temas de limpieza.



En su cuenta de TikTok, Alfaro tiene más de 33 mil seguidores que siguen todos sus pasos. Asegura que se da todos sus gustos y que el trabajo, en vez de faltarle, le sobra.



Cuando joven empezó como vendedora de café en un restaurante de Buenos Aires. En la actualidad, tiene más de cinco trabajos y labora las 12 horas del día. Desde las siete de la mañana hasta la noche.



Alfaro ha explicado que no le molesta trabajar, porque gracias a eso paga estadías y viajes a los mejores hoteles del mundo. En entrevista con ‘Infobae’ de Argentina, habló de cómo mantiene su estilo de vida.



“Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las 6 de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me despierto bien temprano y luego me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, expresó la mujer.



Según lo que contó, cobra 700 pesos argentinos por cada hora que trabaja. En Colombia, eso serían 20 mil pesos. Alfaro lleva 10 años en una relación romántica con un empleado de limpieza y viven en Ingeniero Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires.



¿Cómo llegó a ser empleada doméstica?

Yanina asegura que en TikTok muchas personas le preguntan dónde conseguir trabajo o casas donde paguen similar a lo que gana ella. La mujer explicó que lo más importante es buscar muy bien y leer todas las ofertas en Buenos Aires.



“Por lo general, no tengo casas a las que vaya varias veces a la semana. Por eso, hago la diferencia. Por ahí hay chicas que van todos los días a la misma casa 8 horas y cobran mucho menos de lo que cobro yo”, manifestó.



Añadió que la parte que más le gusta de su empleo es que puede manejar sus horas. Como no tiene un contrato determinado en una casa, puede tomarse días libres, vacaciones o el tiempo que desee.



“Trabajando en una oficina cobraba mucho menos, entonces no me cerraba. Tampoco tengo que estar aguantando gente. Cuando trabajo ahora estoy sola y me dedico a limpiar, haciendo mi vida. Nadie me molesta”, concluyó.



Finalmente Yanina afirmó que prefiere ser empleada doméstica a tener otro tipo de trabajo. Ni las burlas ni las humillaciones la molestan porque se da los lujos que quiere y vive para viajar, su mayor pasión.

