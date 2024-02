La emotiva llamada de Karol G a su padre para contarle que se ganó su primer Grammy

La cantante Karol G no deja de acumular exitosos, pues este domingo 4 de febrero ganó su primer premio Grammy Anglo gracias a su álbum 'Mañana será bonito'. Ella ganó en la categoría Mejor álbum Urbano, en la que competía con Tainy y Rauw Alejandro.

Al recibir su Grammy, la paisa se vio muy emocionada y comentó: “Esta

es la primera vez que asisto a los Grammy y también es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa y muy emocionada de estar al frente de tantas leyendas que admiró y respeto”.



Asimismo, agregó: “Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco, me motivan, me inspiran: les prometo que siempre les daré lo mejor de mí, espero que este sea el primero de muchos”.



Tras recibir el galardón, la cantante fue entrevistada por diferentes medios y un periodista le preguntó dónde se encontraba su papá, a lo que Karol G respondió: “Él está en Colombia".

Karol G en la ceremonia de premiación llama por teléfono a su papá para contarle que ganó su nominacion en los #GRAMMYs pic.twitter.com/DUlUI3DGlM — Karol G Reports (@KarolGReports) February 5, 2024

En ese momento, ella aprovechó y lo llamó. Mientras esperaba, confesó que se emocionaría mucho si su padre le llegaba a contestar, incluso, se le vio arreglándose y bromeó: “necesito verme hermosa para mi padre”.



Cuando su padre contestó la llamada, la intérprete de 'TQG' saltó de la emoción y no dudó en expresarle todo el amor y cariño que siente por él. “¡Papiiii! Te veo, te amo”, dijo la cantante.



Esta grabación conmovió a varios internautas, quien no dudaron en hacer comentarios de esta situación. "La fuerza de esa mujer, sin duda es su papá"; "Se me metió una Carolina Giraldo en el ojo"; "Como le tiembla la voz cuando dice 'Papiii'"; "Todo espontáneo y natural, como si no hubiese visto la transmisión en vivo...", son los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

