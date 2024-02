La dura historia de la única pareja de mujeres que pudo casarse por la iglesia

Durante años, las personas homosexuales han tenido que luchar contra la sociedad por la igual de derechos, la aceptación social y la eliminación de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.



Durante esta lucha han destacado varios personajes históricos, como los son Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, que se convirtieron en la primera pareja de mujeres y única que ha contraído matrimonio por la iglesia en España. Sin embargo, su historia no terminó con un final feliz, pues fueron perseguidas por la justicia, linchadas por el pueblo y ridiculizadas por la prensa.

Por esta razón, el Ayuntamiento de A Coruña ha decidido homenajearlas y planea dedicarles una calle como “reconocimiento a las identidades sexuales". En ese sentido, varias personas se han interesado en conocer su historia, pues es sorprendente que pudieron casarse en una época donde era mucho más difícil hablar sobre la homosexualidad.



Ahora bien, según el medio 'Público', Marcela y Elisa se conocieron a mediados de la década de 1880, en la Escuela Normal Superior de Maestras, cuando Marcela tenía 18 años y Elisa 23.



Con el tiempo ellas se enamoraron y la más joven fue enviada a Madrid para impedir que prosperara su relación. Sin embargo, la distancia no afectó el amor que sentía la una por la otra, y cuatro meses después se reencontraron en la ciudad gallega.

Durante diez años, ellas no tuvieron ningún problema, ya que no estaba mal visto que dos profesoras vivieran juntas. Esto debido a que a los maestros se les pagaba muy mal, incluso, a veces les pagaban con maíz o trigo.



En 1901, Marcela y Elisa decidieron dar un paso más allá en su relación y dieron el sí en el altar. Para ello, Elisa se presentó vestida de hombre y bajo el nombre de Mario. Al Rectoral de San Jorge, en A Coruña, explicó que había vivido en Inglaterra desde su infancia, pero quería adoptar la fe católica y casarse con Marcela, pues en ese momento “ella estaba embarazada” y de esta forma él podría cubrir su honor.



Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Cuando las personas se enteraron de lo que sucedía y se creó un gran revuelo mediático que traspasó las fronteras de Galicia y de España.

feliz aniversario de boda, elisa y marcela, allá donde estéis 🩷🤍🩷 pic.twitter.com/daViMrg1pE — cristina karnstein 🧛🏻‍♀️ (@sgaywalker) June 8, 2023

En la prensa esta historia se dio a conocer como “el matrimonio sin marido”. La iglesia puso en marcha una auténtica batalla contra ellas, que provocó que una horda de gente llegara a la casa de Elisa con intención de lincharla a gritos.



Curiosamente, Marcela no recibió este tipo de ataques, ya que la furia de la sociedad se dirigió a Elisa, quien había transgredió los roles de género. Más allá de la relación homosexual, la prensa criticó la falta de marido y que ese rol fuera asumido por una mujer.



Tras el descubrimiento del engaño, Marcela y Elisa fueron procesadas por falsificación de documentos públicos. Luego se trasladaron a Oporto, donde vivieron como casadas por unos meses, pero luego fueron detenidas.

En 1901 se casaron en A Coruña dos mujeres: Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, que adoptó una identidad masculina (Mario). Cuando se destapó el `fraude' las persiguió la Guardia Civil pero lograron escapar a América. Fue el primer matrimonio homosexual de nuestro país. pic.twitter.com/YVACTeFr0j — La Tuitipedia (@tuitipedia) April 13, 2023

Días después fueron puestas en libertad gracias a la presión de un grupo de activistas portuguesas. Poco después se fueron a vivir a Buenos Aires con la hija de Marcela, ahí se cambiaron sus nombres y trabajaron de criadas durante un año.



Su situación económica se puso complicada y Elisa decidió casarse con un hombre adinerado danés con la esperanza de que este muriera al poco tiempo y heredara su fortuna. Pero su rechazo al consumar el matrimonio, hizo que el hombre descubriera lo que en realidad estaba pasando y solicitó la nulidad. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de estas dos mujeres.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

