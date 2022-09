Erika Nieto Márquez, más conocida en el mundo digital como Kika Nieto, es una de las influencers más reconocidas del país. La bogotana cautivó a millones de internautas con sus tips de belleza y maquillaje profesional, por lo que logró posicionarse en YouTube, dónde cuenta con más de 7.5 millones de suscriptores.



Últimamente está siendo tendencia en las redes sociales por haber contado a sus fanáticos sobre un problema bastante particular por el que se ha enfrentado durante gran parte de su vida.

Ella confesó que a través del tiempo desarrolló el hábito de aplazar responsabilidades, actividades y eventos importantes por otros que no tienen la misma relevancia. Una situación que, según comentó, le ha perjudicado su estabilidad emocional.



“Ya que el algoritmo de Instagram ya no ama las fotos, pues aprovechemos y nos ponemos más íntimos por aquí. Todas las personas andamos lidiando con nuestras propias batallitas, a veces son gigantismos y a veces no, pero yo hoy te quiero compartir la mía”, comentó a sus más de 4.4 millones de seguidores en Instagram.



“Ando peleando agresivamente con la parte de mí que quiere dejar de hacer todo por pereza y procrastinación (...) Me está costando demasiado empezar a hacer las cosas. He visto un montón de tips, he escuchado podcast y he guardado toda clase de consejos, pero la cosa se sigue sintiendo como una montaña rusa. A veces sí, a veces no. Y me parece feo no poder encontrar estabilidad y gozo”, agregó.



La influencer también comentó que disfruta de sus actividades diarias, pero que hay períodos en los que se siente limitada cada vez que quiere empezar con nuevos proyectos, por lo que le pidió ayuda a cualquiera de sus seguidores consejos para salir de esta situación.



“En este punto realmente amo mucho todo lo que estoy haciendo, pero por alguna razón siento que mi cerebro a veces no coopera y le da pereza empezar a hacer todo”, dijo.



“Siempre es más fácil echarme en la cama y poner una peli.. pero no lo hago porque luego me siento como un jopo ¿algún consejo? ¿Alguien por aquí ha lidiado con lo mismo y ya se sabe el camino? Hoy el consejo lo necesito yo” , acotó.



