Amparo Grisales contó que fue excomulgada por arzobispo en Manizales

La ‘diva’ de la televisión colombiana Amparo Grisales reveló hace poco en el programa de YouTube ‘La Bodeguita en vivo’ que fue excomulgada por un arzobispo de Manizales debido al beso que se dio con la actriz Margarita Rosa de Francisco en la serie de televisión 'Los pecados de Inés de Hinojosa', estrenada en 1988.



Antes de que la famosa, de 64 años, asistiera a una Feria de Manizales de ese entonces le entregaron una carta en la que le informaban sobre su excomulgación por cuenta del primer beso lésbico en la televisión colombiana.



(Lea también: ‘No todos los hombres son violadores o abusadores’: Amparo Grisales).

“La excomulgada sí fue cierta, porque yo iba a la Feria de Manizales y me llamaron unos periodistas a decirme que el arzobispo de allá me había excomulgado. Eso fue por una carta que mandaron unas personas que se llamaban ‘los sesenta del santo sepulcro’, unos señores de esos en el armario”, contó la intérprete.

Facebook Twitter Linkedin

En 1988, Grisales protagonizó junto a Margarita Rosa de Francisco 'Los pecados de Inés de Hinojosa', una serie que rompió esquemas en la televisión nacional al combinar relato histórico y erotismo. Foto: @agrisales333 / Instagram

A pesar de la excomulgación y de que se le prohibiera entrar a la capital del departamento de Caldas, Grisales, quien estaba invitada para ser jurado del Reinado Internacional del Café, pensó: “Manizales es la ciudad de las puertas abiertas” y, por eso, decidió ir.



La acogida de la ciudad a la ‘diva’ fue impresionante. Según ella, “desde el aeropuerto al hotel la gente no cabía (...) Me estaba recibiendo toda la ciudad en apoyo, porque se avergonzó tanto Manizales de que me habían excomulgado, a una actriz que estaba haciendo un personaje que no es Amparo Grisales sino 'Inés de Hinojosa'. Hay que aprender a separar los personajes”.



Recordemos que la escena fue grabada por De Francisco y Grisales -quienes interpretaban a los personajes protagonistas 'Juanita' e ‘Inés’ - a finales de la década de los 80, en la famosa telenovela producida por ‘RTI Televisión’ y transmitida en el desaparecido 'Canal Dos'.



Además del beso, las actrices participaron en las primeras escenas eróticas entre mujeres en la televisión nacional.



(Le puede interesar: Amparo Grisales causa revuelo de nuevo: ahora dice que ha visto ovnis).

Mirá, @Amparo_Grisales , nos quieren robar nuestro primer beso en televisión. https://t.co/TzTFEZihuT — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 18, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí la escena del beso entre las dos actrices).



A pesar de haber participado en escenas que para la época eran consideradas como “atrevidas”, la actriz aseguró que "la gente siempre me ha respetado mucho. Yo nunca la verdad he tenido agresiones de la gente”.



33 años después de la emisión de la telenovela, Amparo Grisales asegura que lo que ellas grabaron para ese entonces no es nada en comparación de lo que se observa actualmente en la televisión colombiana.



“Siempre hemos tenido una doble moral, el ser humano en general, no estoy hablando de Colombia, pero hoy en día están desatados, ya en la televisión uno ve escenas muy fuertes tanto de hombres como de mujeres, o sea que ya se aterrorizan por otras cosas”, concluyó.



(Le recomendamos leer: Amparo Grisales insultó a mujer en Twitter que le dijo ‘uribista’

).



Puede ver la entrevista completa de la ‘diva’ aquí:

Amparo Grisales reveló que fue excomulgada por un arzobispo de Manizales" Amparo Grisales reveló que fue excomulgada por un arzobispo de Manizales Foto: Captura de video

(Siga leyendo: La nueva queja de Amparo Grisales contra la alcaldesa Claudia López).



Tendencias EL TIEMPO