Por ahí dice que los grandes genios tiene un toque de rareza y/o extravagancia. Albert Einstein, el gran físico del siglo XX y padre de la teoría de la relatividad, parece dar crédito a esta idea.

Su forma de entender el mundo era diferente a la de las personas de su época, a los 17 años se ganó el respeto de la comunidad científica porque dominada el cálculo integral y diferencial, pero, además, desafiaba las teorías científicas.

No creía en el matrimonio ni en las ideas tradicionales en torno al sexo. De hecho, aunque estuvo casado con Mileva Marić, a quien dejó años después por su prima, Elsa Einstein, el científico tuvo acercamientos con otras mujeres.

(Lea también: Seis hábitos que debería cultivar para mejorar su vida y ser feliz).



Además, no le gustaban las etiquetas políticas, era un pacifista y rechazaba la religión organizada. "Existe algo sutil, intangible e inexplicable. Mi religión consiste en la veneración de esta fuerza más allá de todo lo que podemos comprender", cita la 'National Geographic'.



En cuanto a su día a día, Einstein tenía cinco hábitos infaltables: dormir 10 horas con siestas de un segundo, caminar, comer espaguetis, fumar pipa y no usar medias.

Hábitos de Albert Einstein

De acuerdo con un artículo de la 'BBC', Albert Einstein dormía 10 horas al día. Incuso, se cree que su famosa teoría de la relatividad se le ocurrió mientras dormía y soñaba con vacas.



(De interés: ¿Por qué los humanos no viven más de 100 años? Estos hábitos lo impiden).

Albert Einstein, uno de los mayores físicos de la historia, también sufría de complejidades a la hora de leer a raíz de la dislexia. Foto: AFP

Las siestas regulares también eran importantes para el físico, quien, según cuentan, dormía en su sillón con una cuchara en la mano y un plato de metal debajo, de tal forma que cuando cayera la cuchara se despertara, consiguiendo siestas de pocos segundos.



Las caminatas no podían faltar, cuando vivió en Estado Unidos recorría distancias de hasta cinco kilómetros. ¿La razón? Caminar beneficia la memoria, la creatividad y ayuda en la resolución de problemas.



(Puede leer: Las cinco acciones para ser feliz, según experto).



Antes de que su médico le recomendara mejorar sus hábitos alimenticios, los espaguetis eran de sus comidas predilectas. Einstein consumía mucha pasta, de hecho, alguna vez bromeo que "los espaguetis y el matemático Levi-Civita" eran de sus cosas favoritas de Italia.



Además, era fumador de pipa, según él, porque "contribuye de alguna manera a un juicio calmado y objetivo en todos los asuntos humanos". Era tan 'fan' de fumar que recogía las colillas de cigarrillo que encontraba en la calle para quitarles el tabaco que quedaba y ponerlo en su pipa.



(Además: ¿Odia su trabajo? Consejos de Harvard para 'resistir' si no puede renunciar).

Albert Einstein publicó en 1905 su teoría de la relatividad espacial. Foto: AFP

Y, aunque este no es un hábito digno de su genialidad, por las graves consecuencias que tiene fumar para la salud, en su defensa, se debe resaltar que el tabaco no fue asociado con el cáncer de pulmón y demás enfermedades hasta 1962.



Finalmente, una de las curiosidades de Albert Einstein es que no le gustaban las medias, las detestaba.



(Siga leyendo: La música ayuda a controlar la ansiedad, según expertos).



"Cuando era joven, me di cuenta que el dedo gordo siempre terminaba abriendo un hueco en la media. Así que dejé de usarlas", recogió la 'BBC' de una carta que escribió el genio de la historia a Elsa Einstein.

Tendencias EL TIEMPO