La conmovedora despedida de Sábados Felices a Patricia Silva tras cuatro décadas en el programa

En el más reciente episodio emitido de Sábados Felices, los seguidores del programa de humor recibieron la noticia de que una de sus humoristas más antiguas anunció su retiro después de cuatro décadas en el ‘show’.

Patricia Silva, tras 39 años en el programa humorístico de ‘Caracol Televisión’, se despidió del programa al lograr pensionarse. Ahora quiere disfrutar de esta nueva etapa de su vida, en la que planea dedicarse a descansar y gozar de sus otros intereses.

“Soy una mujer muy bendecida, he estado casi 40 años acá y les voy a decir algo, Sábados Felices debe continuar, bendigo al canal, al programa y a todos los directores que pasaron”, afirmó la humorista en la transmisión de la noche del 13 de abril.

El programa despidió a Patricia Silva, rememorando todos los momentos en que la humorista participó a lo largo de sus años de trabajo. La comediante expresó la emoción del momento, mostrándose sumamente conmovida.

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que he vivido este año han sido tan duras que algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí, lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí, lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”, comentó Patricia Silva en un video publicado en sus redes sociales.

Sábados Felices es un programa clásico de la televisión colombiana, que ha estado por 50 años transmitiendo episodios de forma continua cada sábado, estableciendo un récord histórico para el país.

Por el programa han pasado numerosos humoristas, imitadores y artistas, muchos de ellos se dieron a conocer en este ‘show’. Entre las más destacadas figuras se encuentra Hugo Patiño, la gorda Fabiola, Barbarita y Hassam.

Johan Steven Guerrero

Redacción EL TIEMPO.