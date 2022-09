Ariosto Vega, también conocido como Toto Vega, falleció en la madrugada de este lunes, poco tiempo después de cerrar la edición número 12 del festival de Cine Verde, Festiver, que se hizo en Barichara, Santander.



En su discurso de clausura, junto a su esposa Nórida Rodríguez, Toto dijo: “Que este sea el motivo del festival, que cambiemos nuestra forma de pensar, que abramos un espacio para los grandes realizadores y para la gente que quiere acercarnos. Así que de ahora en adelante, ustedes salen a ser los embajadores de Festiver. Hasta la próxima”.

Toto Vega, como es conocido en el mundo artístico, nació en Vélez, Santander. Foto: @Noridaoficial

Tras su fallecimiento, decenas de personalidades han manifestado su profundo dolor por el fallecimiento repentino de Vega.



El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Lamento mucho el fallecimiento de Toto Vega. Un gran actor que trabajó por la cultura y el cine colombiano. Un abrazo de solidaridad a su familia".



"La muerte de Toto Vega me tiene devastado. No imagino el dolor de Norida su amor eterno. Pérdida irreparable para ella para la cultura y para Festiver que queremos traer a Cundinamarca el año entrante. ¡Qué dolor! Estuvimos hace poco en Chía presentado el Documental de Petro", trinó el senador Gustavo Bolívar.



"¡Qué tristeza! Lo conocí hace mucho tiempo y es de los pocos que siento que caminó el mismo camino que yo. Tocamos las mismas puertas y nunca desfallecimos. Siempre pensó en el bienestar del actor, de los actores más entregados y honestos con la profesión. Adiós mi adorado", escribió el actor Christian Tappan.



Por su parte, Nórida Rodríguez escribió en la madrugada de este martes un sentido mensaje para despedir a su esposo.



"Amor de mi vida, fue muy poco tiempo. Nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre", escribió Rodríguez.