La ‘desgracia’ del protagonista de Aladdin: no consigue trabajo

El actor Mena Massoud, nacido en El Cairo, Egipto, no la ha pasado muy bien después de haberle dado vida a Aladdin en la película que lleva el mismo nombre y que fue estrenada por Disney en mayo de este año.



Massoud aseguró que no ha presentado ninguna otra audición, según el diario mexicano Excélsior.

Aunque el filme superó los mil millones de dólares recaudados, sin embargo, no ha sido el escalón para impulsar su carrera.



"Estoy un poco cansado de quedarme callado al respecto", dijo. “Quiero que la gente sepa que no siempre son dientes de león y rosas cuando haces algo como 'Aladdin': 'debe haber hecho millones, debe estar recibiendo muchas ofertas', pero no es ninguna de esas cosas. No he tenido una sola audición desde que salió 'Aladdin'", aseguró el actor en una entrevista con el diario estadounidense Daily Best.

Foto: Instagram: @menamassoud

El actor expresó su disgusto por el silencio que han mantenido las productoras. "¿No me pueden dar una oportunidad? Así que no, no es siempre como la gente se imagina", sentenció el joven.



Desde que grabó el clásico de Disney, Massoud solo ha participado en proyectos menores. Actualmente está promocionando la serie Reprisal, de la plataforma de video Hulu.



En una entrevista con el diario El País, de España, el actor dijo: "Soy una persona prometedora en el sentido de que he estado haciendo esto durante 10 años, pero para mucha gente 'Aladdin' es lo primero en lo que me han visto. Así que creo que me verán de esa manera mucho tiempo”.



Y agregó que es consciente de que el cine es una industria difícil, pero solo pide una oportunidad.



Massoud, de 28 años, también ha trabajado en series de televisión como 'Open Heart' (2015) y en 'Jack Ryan' (2018).



Así mismo ha participado en otras producciones de cine como 'Run this town' (2019) y 'Ordinary days' (2017).

