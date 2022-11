Este miércoles ‘Caracol Televisión’ estrenó ‘La Descarga’, el nuevo reality show que reemplazó a ‘La Voz Senior’, luego de su término en la noche del pasado martes. El formato consiste en reunir a los mejores participantes de los programas de canto más representativos y reunirlos en una casa estudio para que compitan entre ellos.



Uno de los participantes que más llamó la atención en esta primera etapa del show, fue Luis Eduardo Correa, quien en el pasado participó en ‘Yo Me Llamo’ imitando al cantante español Nino Bravo. En aquella oportunidad no alcanzó a ser el ganador del certamen, pero sí estuvo en las instancias finales compitiendo por el título.



Desde entonces, ha estado ejerciendo su carrera musical con el nombre de Dante; no obstante, volvió a los estudios de Caracol para poder ingresar nuevamente a las fases decisivas de un programa de televisión.

Así le fue a Nino Bravo en la ‘Descarga’

Antes de que Correa saliera al tocadiscos de 'La Descarga', apareció el presentador Carlos Calero para mostrarle un video en el que se vio a su padre dedicando unas palabras y enviándole un obsequio a modo de cábala para que tuviera suerte.



La grabación conmovió al público y mucho más a Correa, quien no pudo aguantar el llanto y se le vio muy emocionado. Agradeció a su progenitor por siempre estar a su lado y apoyarlo en su carrera musical.



“Nunca nos faltó nada en la vida. Él, como fuera, nos daba lo que necesitáramos. Después de que salí del reality ‘Yo me llamo’ la vine a conocer (su madre). Mi papá, en el taxi que manejaba, puso publicidad de Nino Bravo y un señor que se subió le dijo: ‘yo soy cuñado de ese cantante, por parte de la mamá'”, dijo Dante.



Al término de su presentación, cuando todos los jurados, Marbelle, Maía, Santiago Cruz y Gusi, le dieron el sí para pasar a la siguiente ronda, volvió a conmoverse y dedicó unas sentidas palabras al público y a los entrenadores.



“Mi Dios les pague, esto es para mi esposa que dejé, literalmente, tirada en Estados Unidos. Renuncié a un proceso migratorio. Por ella, por mi amor, donde esté. No puedo evitar la sensibilidad, creo que la tenemos todos los artistas y a ustedes cuatro (Jurados) mi Dios les bendiga, muchas gracias”, expresó Correa con la voz entrecortada.



“Ya se justificó la venida de Estados Unidos, porque yo sé que aquí, mi personaje y el artista que llevo dentro de mí va a despegar de nuevo”, concluyó.



