Este 3 de noviembre se estrenó el segundo capítulo de ‘La Descarga’, el nuevo programa del canal ‘Caracol’. En esta ocasión, Cesar Augusto Amaya Higuita, quien había participado en ‘A Otro Nivel’ en el 2016, cautivó a los jurados, en especial a Maía, al interpretar un tema en inglés del cantante Jason Derulo, ‘Want to want me’.

En este proyecto se presentarán 91 exintegrantes de ‘Yo me llamo’, ‘La Voz’ y ‘A Otro Nivel’ quienes se enfrentarán para obtener unos de los 44 cupos del programa y las personas que pasen deberán de convivir juntos en una ‘Casa estudio’.



Desde el momento en que Cesar Amaya empezó a cantar, Maía no dudó en demostrar la alegría que sentía al escucharlo, incluso, en algunos pedazos cantaba el coro y bailaba al son de la música en su silla.



(Siga leyendo: Por hacerse la keratina no ayudó en ensayo académico y compañeros la expusieron).



Además, en repetidas ocasiones les suplicaba a sus compañeros que lo dejaran pasar y cada vez que un jurado pulsaba el botón ella gritaba de la emoción.

“Apagué y vámonos. Hasta boté los aretes, y si el vestido fuera más fácil, boto el brasier”, comentó la artista claramente emocionada.



Los jurados cautivados con su presentación resaltaron su gran técnica vocal.



(No deje de leer: Reacción de Aida Victoria por comentario de Juanpis González sobre lavar dinero).



“La presentación, maravillosa. Nos arrebataste a todos. Fue un ‘performance’ vocal bellísimo, y cuando estés en mi equipo la vamos a pasar muy bien”, le comentó el jurado Santiago Cruz.



Por su parte ‘Gusi’ comentó que había sido una buena presentación pero que tampoco todo había sido perfecto. A lo que Santiago Cruz le contestó: “celos, malditos celos”.

Más noticias

'Estamos vivos de milagro': Raimundo Angulo sobre su salud y la de su familia

‘Reinas trofeo’: lo que dijo Raimundo Angulo de los narcos en Cartagena

Karol G brindó en pleno concierto con fan que se endeudó para asistir al show

Mujer de 103 años armó su hoja de vida, la envió y ahora es catadora de vinos

TENDENCIAS EL TIEMPO