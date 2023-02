“La familia es lo único y lo primero. Siempre pensemos en eso, nuestro motor para trabajar, cantar, vivir, soñar, amar, desear y lograr metas”, escribió la semana pasada en su cuenta de Instagram el artista salsero Byordy, quien por estos días participa en el reality ‘La Descarga’, con el equipo de Gusi.



Desde el comienzo del programa, el cartagenero ha estado descrestando tanto al público como al jurado con sus interpretaciones de temas como ‘Para siempre’, ‘Amor y control’ o ‘Nuestro sueño’.

Recientemente, el cantante abrió su corazón en frente de las cámaras y habló sobre su padre, a quien recuerda con nostalgia. Esto, en la sección ‘Descárgate aquí’.

Ante la pregunta ¿qué te enseñó tu padre?, el artista aseguró: “Es un hombre maravilloso, un hombre que nos enseñó que, a pesar de las necesidades, había que estar feliz. Definitivamente, mi papá es un tema bien duro”, comenzó diciendo.

Luego, se mostró conmovido al recordar a su padre. Continuó diciendo: “Ha sido un hombre luchador y a donde voy le doy gracias a mi papá, a Milton Beleño, por hacerme un artista”.



Entre las anécdotas que recordó, el cartagenero contó: “Mi papá me llevaba a todas las orquestas a que me escucharan (…) Nos hacían mucho el feo porque yo era un niño, lógicamente no nos tomaban en serio. Me pone muy nostálgico saber que nos íbamos a pie a los ensayos”.

Luego, mencionó que había pasado bastante tiempo desde la última vez que vio a su progenitor: “Lo extraño mucho, porque desde que me viene -pues yo estaba en México- no he tenido la oportunidad de verlo”.



Como mensaje final a su padre, dijo: “Te quiero decir que gracias, gracias por hacerme lo que soy. Me siento bien con la vida porque soy lo que él sembró y lo que él esperaba”.



Al final, le envió un saludo al resto de su familia: “Son el motor de mi vida, definitivamente, les debo todo”, concluyó.

ELIM J ALONSO

​Redacción Tendencias