Nuevamente el cantante Breiner Gaster del reality musical La Descarga del canal Caracol, dio de qué hablar luego de semanas de conflictos dentro de su equipo.



Pues Gaster ya había tenido que pedir perdón a algunos de sus compañeros frente al jurado. Como lo hizo en la presentación de Dareska, otra de las participantes de la competencia, con quien se disculpó por los disgustos sucedidos entre los dos.



Y ahora, durante la pasada presentación del 6 de marzo, pidió disculpas a su entrenador Gusi, a los demás mentores y a su amigo y concursante El Puma del vallenato, pues indicó que por culpa de los malentendidos pasa un mal momento en la competencia y está perdiendo al que él considera su amigo dentro del misma.



A puertas de finalizar la interpretación 'Me cansé de rogarle', de José Alfredo Jiménez, el cantante se sentó en el suelo mientras cantaba la última frase de la canción y acto seguido no se levantó. Por lo que su coach Gusi se acercó al escenario a consolarlo.

Tanto Breiner como Gussi lloraron. Pues después de la presentación, Gaster seguía con lágrimas en los ojos, mientras le pedía perdón al entrenador de La Descarga por sentir que él lo había defraudado frente a los demás.



"No me parece lo que está pasando, no te lo mereces y solo tengo que pedirte perdón, a ti y a los mentores por esta mala onda que hay en el equipo, que ahora se divide en dos, no se lo merecen ustedes, no se lo merece Colombia", dijo el intérprete de música ranchera.

El frente a frente con El Puma



Después de las felicitaciones que le hicieron Santiago Cruz, Maía y Marbelle al cantante sobre su presentación, esta última le preguntó si le gustaría arreglar la situación con El Puma.

Es en ese momento que el cantante de vallenato apareció en el escenario y se reunió con Breiner, a lo que este último le pasó el brazo por el hombro y le pidió disculpas.



“Te pido perdón, pero no quiero que nada dañe nuestra amistad, parcero”, dijo Gaster.



El Puma también le respondió diciendo que no había de qué disculparse y que aún lo considera su amigo, a pesar de los comentarios.



"Breiner yo creo que no hay nada que perdonar, mi hermano. Yo la verdad quedé sorprendido, bastante impactado con los malentendidos y las malas interpretaciones. Yo creo que las tenemos todos. Y somos amigos aquí y afuera", comentó el cantante guajiro.



Por otro lado, después de las presentaciones de cada concursante del equipo Gusi, El Puma fue eliminado. Así que el grupo quedó conformado solamente con los artistas Breiner Gaster, Byordi y Franko.

