“Debemos escoger lo mejor de lo mejor” le dijo Marbelle a Maía en medio de un enfrentamiento por la selección del concursante Andrés Peruzzi la noche del 17 de noviembre. Esto levantó gran revuelo entre Gusi y Santiago Cruz, quienes como mentores se unieron a las palabras de la ‘reina de la tecnocarrilera’ en el programa ‘La Descarga’.

En el nuevo reality de música que pretende darle una oportunidad a los exparticipantes de ‘Yo me llamo’, ‘La Voz’ y ‘A otro nivel’, los artistas que guían a los concursantes deben pasar por múltiples etapas en las cuales deben demostrar su talento.



(Le puede interesar: Esposa de Martín Elías habla del accidente donde él murió: ‘Hay muchas mentiras’).



Una de ellas es precisamente ‘todos o nada’, momento en el cual los soñadores que busquen adentrarse más a la industria a través de este programa deberán mostrar todo su potencial, carisma y talento cantando alguna canción conocida que los jueces puedan evaluar.

En este caso fue el exitoso tema musical 'Andas en mi cabeza', de Santofimio, Ayala y Viera bajo la voz del cantante Andrés Peruzzi -antes conocido como Andrés de la Ossa-, quien hizo todo un espectáculo al arrodillarse frente a la cantautora Maía al inicio de la presentación.



Tras finalizar el tiempo, la intérprete de ‘Ingenuidad’ fue la única que seleccionó a Peruzzi para que pasara a la siguiente etapa del concurso, cuestión que causó incertidumbre y desaprobación entre el resto de jurados.

Una vez seleccionado, la cantante de 41 años le dijo algunas palabras resaltando que, aunque no estaba del todo convencida, había decidido darle una oportunidad.



(Siga leyendo: Video: se hizo pasar por Bad Bunny y generó caos en aeropuerto de Perú).



“Dude muchísimo, pero efectivamente quería darte el beneficio de la duda para ver si la situación de la canción mejoraba”, comentó Maía.

‘También lo puedes escuchar sin hundir el botón’

Después de que Peruzzi se bajara del escenario, uno de los primeros que cuestionó la decisión de la barranquillera fue el ibaguereño Santiago Cruz, quien rápidamente le preguntó: “¿Quiero que me expliques?”.



Entre risas y un poco exasperada respondió: “Listo, ya. Tengo un problema, no sé decir ‘no’, soy timbre fácil, ¿okey?, ¿listo?”. Según lo que explicaba, ella miraba más allá de la aptitud vocal para seleccionar a alguien.



(Además: Aleska Genesis habla del 'hechizo' a Nicky Jam y acusa a ex de entrampamiento).



Frente a esto, Marbelle rápidamente argumentó que todos los artistas estaban escribiendo una historia y que en ese momento estaban eligiendo lo mejor.

“Aquí estamos en un all stars, lo mejor de aquí, lo mejor de aquí… Ya tendremos el momento para compenetrarnos mejor con esas historias. Este es el momento para elegir lo mejor de lo mejor”, resaltó la cantante de ‘Collar de Perlas’.



El artista venezolano Andrés Acosta Jaramillo, más conocido como Gusi, también se unió a la conversación, recomendándole a manera de broma que podía escuchar la canción sin elegir al concursante: “También lo puedes escuchar sin hundir el botón, solo te digo”.

Para concluir y bajar las tensiones, Cruz intervino de nuevo y entre risas les propuso que “dañaran el timbre solo una ronda”.

Más noticias

Thalia aclara su supuesta rivalidad con Shakira en evento del Latin Grammy

Jessi Uribe, en el número uno del listado Billboard con ‘Si ya saliste mal’

Las selecciones con más errores de plantilla en el álbum de Qatar 2022

Los iPhone 14 y otros productos Apple que se podrán vender en Colombia

Tendencias EL TIEMPO