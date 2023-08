El reconocido cantante Juanes hizo este martes una confesión sobre su salud mental y dedicó una publicación en sus redes para hacer una reflexión sobre los padecimientos que aquejan a millones y de los que poco se habla abiertamente.



El compositor movió las fibras de sus seguidores con un carrete subido a su cuenta de Instagram, con el que afirmó que desde hace años sufre de depresión.

"Han pasado muchos años para poder escribir esto", se lee en la descripción de una foto a blanco y negro en la que se ve al antioqueño sentado en el pasto, y seguido a esta imagen hay un sentido mensaje sobre la enfermedad.



"Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano", inicia el texto.

Seguido a esto, el compositor reconoce que todos afrontan múltiples dificultades a lo largo de su vida, "una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración".



"Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese 'aquello', tampoco somos felices", reflexionó.



Líneas seguidas confesó que esta idea de perseguir la felicidad y de preguntarse si esta era real o solo una ilusión, vino a él desde hace mucho tiempo atrás, pues dijo que sufre de depresión hace años.



Al parecer, el cantante lidia con factores genéticos y químicos que afectan su salud mental. Aunque, los últimos años de su vida han sido claves para entender esta enfermedad y visibilizar la importancia de buscar ayuda.

Una complicada situación en su carrera y su vida

Yo buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor FACEBOOK

TWITTER

Juanes también aprovechó para hablar sobre una difícil historia personal que marcó su vida hace 13 años, cuando en un momento clave y exitoso de su carrera, a la vista de los demás se veía bien, pero en realidad se sentía cansado.



"Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo,. Lo peor es que yo fui el único culpable", aseguró.



Tras ignorar los síntomas de su cansancio y los llamados de su cuerpo a darse un descanso, terminó con un colapso nervioso que lo obligó a parar el ritmo de vida que llevaba.



También, confesó que llegó a buscar un refugio en el alcohol, y que no fue la mejor decisión, pues llegó al punto de odiar su reflejo, su música, ver alguna publicación relacionada con el y hasta el hecho de subirse a un escenario.

El momento de sanar

Facebook Twitter Linkedin

Juanes en concierto. Foto: EFE

"Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice", rescata el compositor de 51 años.



El apoyo de su familia, las personas cercanas a él y a su entorno, fue fundamental en el proceso de entender qué le pasaba, y poder darse un descanso de todo lo laboral para recuperarse de manera tanto física como mental.



"Todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas", aseguró.



"Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente, No he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida". destacó.



"Tú también puedes. ¡Ánimo!", finalizó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: