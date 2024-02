La dedicatoria de Peso Pluma a Nicki Nicole al ganar su Grammy, antes de infidelidad

Hassan Emilio Kabande Laija es un cantante del género regional mexicano, que actualmente tiene 24 años de edad y en los últimos meses ha ganado gran popularidad, siendo conocido internacionalmente como Peso Pluma, además, sus sencillos ‘La bebé’, ‘Ella baila sola’, ‘Qlona’, entre otros, han ganado reconocimiento.



En las últimas horas, el cantante mexicano se convirtió en noticia, pues por medio de las redes sociales se difundieron videos que demostrarían que le fue infiel a su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

Por medio de sus redes sociales, la argentina rompió el silencio y confirmó que Peso Pluma le fue infiel, pues a su poder llegó el video del cantante de corridos tumbados, fue captado en un casino de Las Vegas con otra mujer, luego del Super Bowl.

Al poco tiempo de viralizarse el video, Nicki Nicole eliminó todas las fotos que tenía con Peso Pluma en sus redes sociales, de inmediato sus millones de seguidores le pidieron ‘una explicación’, por lo que colocó en su cuenta de Instagram, lo siguiente: “Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.



La pareja de cantantes parecía estar en su mejor momento, pues el pasado domingo 4 de febrero asistieron a la gala de los premios Grammy, donde el mexicano recibió su primer gramófono al hacerse ganador de la categoría mejor álbum de música mexicana con su disco ‘Génesis’.



Durante la gala de premios Grammy que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, los artistas derrocharon amor, y al hacerse acreedor del premio se lo dedicó a su entonces novia con unas románticas palabras.

“Primero que todo estoy muy feliz de estar aquí con mi hermosa novia, le dedico mi premio a ella (Nicki Nicole), a mi mamá, a todo mi equipo, a mis músicos, a todos los que hicieron todo esto posible, a mis fanáticos que me escuchan todos los días y que sobre todo me quieren un ‘chingo’, a mí México querido”, dijo Peso Pluma en la celebración de los Grammys.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha referido al final de su relación y mantiene sus publicaciones en redes sociales con la cantante Argentina. Tampoco han anunciado qué pasará con el sencillo en el que trabajaban.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

