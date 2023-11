Kimberly Reyes contó el incómodo momento que vivió con un hombre en su viaje a España

Kimberly Reyes pasó incómodo momento en su viaje a España luego de que un hombre la regañara en una vía pública. La actriz se defendió a través de un video.



Por estos días, se ha visto que la actriz barranquillera Kimberly Reyes está de viaje por España, hecho que tiene muy conectados a sus más de 4 millones de seguidores, quienes a través de cajas de preguntas le han pedido que cuente todo sobre esta travesía.

Sin embargo, un detalle llamó bastante la atención y es que la también modelo fue regañada por un hombre. El suceso quedó grabado en video y se aprecia que Kimberly está observando unos ramos de flores, al mismo tiempo que tocó delicadamente uno de los capuchones que las vestía.



(Le podría interesar: A pesar de las críticas, Kimberly Reyes muestra feliz su rostro sin maquillaje).



En ese instante, el vendedor que estaba muy cerca, con un tono severo, le dijo: “Las flores no se pueden tocar”. Reyes le contestó: “No las estoy tocando”, y el hombre agrega: “Si las está tocando, que la estoy viendo”.

A través de las historias de su perfil de Instagram, la colombiana decidió pronunciarse gracias a que un internauta le preguntó cómo se sintió ante ese incidente, ella argumentó:



“No les miento, me sentí como un poquito rara porque además conozco mucha gente en España que es superdivertida, pero lo que pasa es que aquí tienen una manera de pronto de hablar que es un poco distinta a la de nosotros, sin embargo, pues no las compre, sencillo”, dijo Kimberly agregando que pensaba dárselas a una amiga.



(Lea también: Kimberly Reyes explicó su cambio físico de los últimos meses y sus fans reaccionan).

Kimberly Reyes fue víctima de la delincuencia

En este mismo viaje, pero días atrás, Kimberly Reyes ya había pasado por un “pequeño contratiempo”, como ella misma lo nombró. Según su relato, todo se dio en medio de las carreras en el aeropuerto, donde le habrían revisado la maleta que envía por bodega.



Para su mala suerte, en esta ocasión decidió guardar sus manillas especiales y de alto valor en la cosmetiquera y fue así como desaparecieron. “Pero fatal que estas cosas pasen con las aerolíneas. No sé, no entiendo cómo no tienen cámaras ahí. Ya lo que fue, fue”, aseveró la atlanticense.



(No deje de leer: ¡Contundente! Kimberly Reyes responde a quienes le preguntan si tiene novio).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Consejos para pagar menos intereses de las tarjetas de crédito: tome nota

¿No ha armado el arbolito de Navidad? Aquí las mejores tendencias para 2023

Georgina Rodríguez presume su excéntrica decoración de Navidad: tiene pista de hielo