Jason Priestley reveló cuál era la 'asquerosa' competencia que tenía con Brad Pitt

Jason Priestley reveló la curiosa rivalidad que tenía con Brad Pitt cuando compartían un pequeño departamento en una zona no muy amigable de Los Ángeles, justo antes de que ambos alcanzaran la fama como estrellas. A pesar de su corta convivencia, forjaron una sólida amistad llena de anécdotas.



Antes de que Jason Priestley luciera su distintivo peinado en ‘Beverly Hills 90210’ y Brad Pitt se convirtiera en el icónico 'cowboy' de ‘Thelma & Louise’, estos jóvenes actores compartieron un modesto apartamento.

En una entrevista en el programa ‘Live! Kelly and Mark’, conducido por Kelly Ripa y Mark Consuelos, el actor canadiense recordó aquellos días y reveló la peculiar competencia que tenían en ese entonces.



"Solíamos desafiarnos para ver quién podía evitar ducharse durante más tiempo", confesó Priestley. Luego añadió con una pizca de autocrítica: "Ahora lo pienso y me digo a mí mismo: '¡Qué asqueroso! ¿En qué estábamos pensando?'".



Cuando se le preguntó quién solía ganar esta competencia, Jason no dudó: "Brad. Siempre era Brad quien ganaba". Con un toque de humor, agregó: "Supongo que ya no hace ese tipo de cosas, pero en aquel entonces podía pasar mucho tiempo sin pisar la ducha".



Sin embargo, destacó que su convivencia con Pitt fue agradable, a diferencia de otro compañero de cuarto que compartían y que fue un completo desastre.

Para dar una idea de cómo era la vida compartida, Priestley describió la situación diciendo: "Éramos tres personas en un apartamento de dos habitaciones en una zona verdaderamente desagradable de Los Ángeles. Nuestro refrigerador estaba lleno solo de cerveza".



En 2014, el actor había dedicado un capítulo a su colega en su autobiografía que lleva su propio nombre. Él narró: "Un día llegué a mi apartamento y me encontré con un tipo alto y delgado durmiendo en mi cama".



A pesar de ese primer encuentro algo traumático, los actores rápidamente se convirtieron en los mejores amigos. "Estábamos desempleados y sin dinero. Sobrevivimos a base de ramen, cerveza y cigarrillos", reveló.

Brad Pitt y Jason Priestley en su juventud. Foto: Redes Sociales

Pronto, ambos alcanzarían el éxito, y con él, todo cambiaría. Cuando Pitt fue seleccionado para interpretar al ladrón que seduce a 'Thelma' (Geena Davis) para quedarse con su botín en la película de Ridley Scott de 1991, no solo comenzó a consolidar su carrera, sino que también encontró el amor en el set.



Según lo compartido por Priestley, Pitt y Davis se enamoraron profundamente, y aunque habían acordado reunirse solo en lugares donde la prensa no pudiera llegar, para mantener su relación en secreto, Geena Davis se negaba rotundamente a visitar aquel apartamento: "Decía que parecía una fraternidad".



Después del éxito de 'Thelma & Louise', Brad abandonó el apartamento. "Se fue y estuvo filmando películas en todo el mundo, mientras yo me quedé atrás en el mismo lugar, trabajando en una serie de televisión. Cuando ambos dejamos ese apartamento y nos volvimos extrañamente famosos, nuestro antiguo grupo de amigos se desvaneció. Fue un momento triste" recordó en una entrevista de 2017.



Y añadió: "Nuestras carreras tomaron rumbos tan diferentes que perdimos el contacto entre nosotros".

La pareja tuvo un romance. Foto: YouTube

Anécdota de Ben Affleck y Matt Damon

La anécdota "asquerosa" compartida por Priestley este martes tiene similitudes con una que Ben Affleck previamente había relatado sobre su amigo y colaborador creativo, Matt Damon.

El actor recordó el tiempo en el que compartió vivienda con Matt y su hermano Casey, primero en Boston y luego en Los Ángeles, donde Affleck reveló que él y su hermano eran responsables de limpiar todo lo que ensuciaba Matt, hasta que finalmente se cansaron de la situación.



"Decidimos no limpiar durante dos semanas para que Matt se involucrara en las tareas de limpieza", rememoró. Sin embargo, esto nunca sucedió.



"Un día, Casey y yo regresamos a casa y encontramos a Matt en pantalones cortos, jugando al juego de hockey de Sega 92, en medio de lo que solía ser la sala de estar. Estaba rodeado de círculos concéntricos de basura y cajas de pizza", relató.



Y continuó: "Miré hacia abajo y había algo que parecía sushi que había estado allí durante aproximadamente una semana y media. ¡Había gusanos!".

"Así que decidimos: 'Nos rendimos. Eres demasiado bueno en eso de no limpiar. No podemos ganarte en esto'. Ni siquiera parecía entender de qué estábamos hablando", agregó entre risas.



Affleck también mencionó que mientras compartían vivienda, su amigo no contribuyó ni una sola vez en el pago de las facturas. Por lo tanto, advirtió en contra de vivir con él y expresó su gratitud hacia la esposa de Matt, Lucy (la argentina Luciana Barroso), a quien consideraba un verdadero ángel por su paciencia.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación (Argentina), y contó con la revisión de la periodista y un editor.