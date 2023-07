La bachata era un género muy conocido en República Dominicana, pero fue gracias al grupo musical ‘Aventura’ con su estilo renovado, el punteo de guitarra y las letras que sirven para describir el amor, que el género tuvo una gran expansión y acogida alrededor del mundo en años recientes.



De este grupo, quien más llamó la atención por su forma de cantar y manejarse en el escenario fue el vocalista de la banda, Romeo.

En realidad su nombre de pila es Anthony Santos y para muchos se ha convertido en el mayor exponente de la bachata moderna, por lo que lo han denominado el ‘Rey de la Bachata’, designación que lleva con gran orgullo.



Según el cantante, su nombre artístico no fue una elección al azar, pues en varias a entrevistas ha asegurado que este nombre lo tomó del personaje de Romeo, cómo se lo reveló a la periodista Argentina Susana Giménez en el programa de entrevistas ‘Íntimo con Susana’.



“Necesitaba un apodo que me identificará, y qué más romántico que Romeo”, dijo en su momento.

En la entrevista que dio en los inicios de su carrera junto al grupo Aventura, no se imaginaban que tiempo después se transformaría en un fenómeno mundial de la bachata con canciones que millones de personas cantarían.



Romeo es también un nombre que evoca a un galán y esa es otra de las características que el cantante ha explotado. Su atractivo físico, su baile y cómo interactúa con las mujeres le han dado este título. Incluso le ha sido de gran ayuda para tener relaciones amorosas fructíferas con las mujeres, como él mismo ha asegurado: “He tenido suerte en el amor. No soy mujeriego, pero me ha ido bien con las mujeres”, ha asegurado a diferentes medios cuando le han preguntado sobre este tema.



Para el año 2019, Romeo sacó un disco titulado Utopía, en cuyo proyecto musical le rindió un homenaje a los grandes cantantes del género musical de la bachata que solo son reconocidos en República Dominicana.

El mayor reconocimiento en términos de premios fue adueñarse del primer puesto del top Tropical Billboard, ocupando esa posición durante 18 semanas, a la vez de recibir el disco platino cuatro veces Recording Industry Association of America, según el portal de ‘Sony Music’.

