La cuñada de 'Rigo' cuenta las razones por las que no aparece en la novela

La bioserie de 'Rigo' ha sido todo un éxito y varios televidentes se han empezado a preguntar por los personajes que aparecen en ella, uno de los que más llama la atención es el papel de la hermana de Michelle Durango, pues se sabe que en la vida real la esposa de Rigo tiene dos hermanas.



Recientemente, la cuñada del ciclista, Luisa Durango, habló con un medio nacional y contó que los directores no la tuvieron en cuenta para ser representada en la bioserie. Asimismo, comentó que le parece el papel de Sofia Durango, que la hace la actriz Eliabeth Chava.

Vale la pena recordar que en la serie Michelle Durango solo tiene un hermana, Sofía Durango, pero en la vida real tiene dos hermanas, Luisa y Marcela Durango. Ellas no solo comparten un vínculo estrecho con Michelle, sino que también con el negocio familiar de helados, la empresa creada por su padre.



Ahora bien, al medio 'Pulzo', Luisa Durango reveló que tiene 33 años y que es la menor de la hermanas, pues la mayor es Marcela, luego sigue Michelle y después está ella. Actualmente, Luisa es la directora general de Helados Tonny SAS y también se encarga de las relaciones públicas de la empresa del ciclistas, Go Rigo Go.



El mismo medio le preguntó a Luisa porque ella no tenía una representación en la serie y respondió: “Es la historia de ‘Rigo’, no de la familia de Michelle. Si se hiciera de los Durango creo que tanto Marcela como yo estaríamos representadas”.

Asimismo, la cuestionaron sobre el papel de Sofía Durango, que interpreta Elizabeth Cahva en la bioserie, y comentó que este no la representa a ella o su hermana Marcela.



“En realidad Sofía es una mezcla entre Marcela y yo. No representa netamente a ninguna. Por qué no somos arquitectas ninguna de las dos. Es más, la representación de una hermana que la acompañará o la verdad desconozco que pretendía quién escribió la historia”, afirmó.



Además, agregó: “Es que en realidad la gente asume que como Sofía es mayor que Michelle es Marcela, pero no, no representa a ninguna de las dos”.



Por otro lado, contó que uno de los aspectos que le han parecido más impresionantes es que las personas le pidan fotos en la calle cuando va junto a Michelle. “Eso me ha parecido muy loco, cuando estoy con Michelle le piden fotos a ella y también a mí porque soy la hermana menor”.



Por último, reveló que con sus hermanas tiene una muy buena relación. “Mi papá dice que somos como una ‘armadura’ ahí no entra nadie, si alguien nos va a decir algo respondemos siempre juntas”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

