Gracias al telescopio espacial James Webb, los seres humanos han podido estudiar diferentes fenómenos del espacio. Uno de los más llamativos es que se pudo comprobar que la Luz no se desplaza por el espacio exterior de la misma manera que lo hace en la Tierra.

Sin embargo, muchos de los objetos celestes que se observan y estudian, no existen durante mucho tiempo. Esto se debe a que se encuentran a una distancia increíblemente lejana que no se puede medir en metros o kilómetros, sino en la rapidez que con la que llega la luz hacia dicho sitio.



Por esta razón, se estableció la 'Cruz de Einstein', este componente es parte de la teoría de la relatividad del científico alemán y hace posible estudiar diferentes objetos espaciales.



Una Cruz de Einstein descubierta muestra la deformación del tejido espacio-temporal. Una Cruz de Einstein se forma cuando un objeto masivo curva el espacio tiempo a su alrededor y divide la luz de un objeto por detrás de él en cuatro, como puntos de una cruz. pic.twitter.com/AmFKBGzk7q — Universo Recóndito (@UnvrsoRecondito) July 30, 2023

¿Qué es la ‘cruz de Einstein’?

Para saber que es la 'cruz de Einstein' primero se debe tener una noción de que son los 'Lentes gravitacionales'. El portal web 'ScienceAlert', lo explica de la siguiente manera: “Imagina poner un objeto pesado en un trampolín, donde el peso representa el cúmulo de galaxias y la lona del trampolín representa el espacio-tiempo".



Si se llegaran a arrojar unas canicas de un lado del trampolín al otro, seguramente su trayectoria sería un poco curva durante su desplazamiento. Esto mismo ocurre con los rayos de luz que viajan grandes distancias por el cosmos. Por lo tanto, el cuerpo que hace que la luz se curve es llamado 'lente gravitacional'.



La teoría de la relatividad de Einstein dice que los 'lentes gravitacionales' también tienen la propiedad de ampliar la luz de las galaxias posteriores, las cuales están sumamente lejos como para ser apreciadas de forma detallada.

La 'Cruz de Einstein' se refiere a la imagen que se observa cuando la luz proveniente de objetos espaciales se divide en cuatro puntos brillantes en el cielo, formando una figura que se asemeja a una cruz.



Este fenómeno ocurre cuando la luz viaja por el espacio y se encuentra con un objeto masivo en su trayectoria, similar a como ocurre un eclipse solar cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En ese momento, la luz se desvía y se divide en cuatro rayos distintos que rodean el cuerpo celeste central, dando lugar a esta singular 'cruz' luminosa.



Esto ha proporcionado a los astrónomos una valiosa herramienta para comprender la naturaleza y las características de galaxias lejanas. Además, la capacidad de amplificación de luz permite investigar regiones distantes del universo que de otra manera serían inalcanzables.

Gracias a esta formación galáctica, los científicos pueden analizar fenómenos cósmicos que se encuentran a millos de años luz de distancia, lo que permite una visión más completa y detallada del cosmos. A medida que la investigación en astrofísicas avanza, la 'Cruz de Einstein' ha revelado algunos secretos del universo.

