La modelo, presentadora y actriz Sara Uribe, quien se hizo reconocida a nivel nacional por ganar ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, habló en sus redes sociales sobre la experiencia que tuvo en Survivor, la isla de los famosos, pues en el capítulo anterior se despidió de la competencia.

A pesar de las estrategias que ingenió la presentadora junto a sus compañeros en el programa, recientemente fue eliminada del mismo, despidiéndose de la posibilidad de llegar a la final, que será en la isla de Saona, en República Dominicana.



Uribe, quien es muy activa en redes sociales, ahora está en boca de la opinión pública luego de un fuerte choque con una seguidora, quien lanzó críticas que a la presentadora le parecieron ofensivas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 6 millones de seguidores, la paisa se mostró inconforme con los comentarios recibidos, y habló sobre sus sentimientos.



“Cómo les parece que acabo de subir un video, estaba con mi cepillo, el cual tiene mis pelos, que son míos y que es problema mío, y una señora a esta hora se levanta a decirme: limpie el cepillo, yo no entiendo cómo la manager suya la deja salir así”, narró Uribe a sus seguidores.

Sara Uribe no pudo contener el malestar que le generó este comentario, y decidió contestarle de manera contundente, aclarándole que aunque sea una figura pública, merece respeto.



“Si hoy usted se levantó a molestar o hacerle el mal a otros, lo mejor es que se acueste, porque ni por aquí ni por allá le vamos a dar cabida. No se meta en mi vida, se fue de bloqueo, porque no voy a permitir que se me tire la semana”, señaló la modelo.

