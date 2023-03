En una noche llena de emociones, la actriz Michelle Yeoh hizo historia al ganar el premio a la mejor actriz por su papel en 'Everything Everywhere all at Once' ('Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo'). Con el premio en la mano y los ojos llenos de lágrimas, la joven le dedicó su triunfo a su madre y a todas las madres del mundo.



"Señoras, no permitan que nadie les diga que su mejor momento ya pasó. Nunca se rindan", expresó con emoción Yeoh en su discurso de aceptación.

Además, comentó que esto era como un "faro de esperanza y posibilidades" para todos los niños y niñas que se parecían a ella.



"Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Esta es una prueba: sueña en grande y los sueños se hacen realidad”, complementó.



Debido a que la actriz era una de las favoritas para ganar el galardón, los reflectores estuvieron siempre sobre ella. Sin embargo, su familia también acaparó la atención del mundo debido a la conmovedora reacción que tuvieron al momento de escuchar que Michelle había sido la ganadora.

En el video difundido por diferentes agencias de noticias, se puede ver como los parientes, amigos y dos ministros de Malasia estaban en una reunión realizada con el fin de poder ver la premiación.



Aun así, la emoción realmente llegó cuando el nombre de Michelle Yeoh fue anunciado por el micrófono. Fue entonces cuando todos sus conocidos, a la distancia, gritaron y saltaron de emoción.

Michelle Yeoh revela sus conocimientos de artes marciales y drama en este filme. Foto: Diamond Films

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Vicki Yeoh, sobrina de Michelle Yeoh, dijo que había llorado de la emoción y que jamás dudó de su tía.



"Las nominadas son muy fuertes, pero no teníamos ninguna duda. No dejamos de decirle ‘ganarás... te subirás al escenario con el hombre de oro'", declaró.

Por otro lado, su madre, Janet Yeoh, dijo que estaba muy orgullosa de "su princesa". En efecto, en el clip se puede ver como algunas lágrimas de alegría brotan de sus ojos al ver que su hija fue la ganadora del Óscar.

Los gritos, saltos y destellos de las cámaras se mezclaban con los abrazos y puños enaltecidos que celebraban el triunfo de la intérprete de 'Evelyn Wang'.

Michelle Yeoh’s mom, family, and friends in KL, Malaysia the moment she won Best Actress. 🥹💙 #Oscars95 pic.twitter.com/4Hf70T4fJO — Ryan James Dee  (@RyanJamesDee) March 13, 2023

