La confesión de Leonardo DiCaprio: 'Nunca voy a poder agradecerle a Sharon Stone'

En una entrevista, Leonardo DiCaprio expresó su gratitud eterna hacia la actriz Sharon Stone, afirmó que nunca podrá agradecerle lo suficiente por el papel que desempeñó en el inicio de su carrera en Hollywood.

Sharon Stone ayudó a Leonardo DiCaprio

La historia se remonta a 1995, cuando Stone protagonizó el filme 'Rápida y mortal' junto a Gene Hackman. Aunque la película no fue un gran éxito en taquilla, marcó un punto de inflexión en la carrera de dos actores que se convertirían en figuras destacadas en la industria cinematográfica: Russell Crowe y Leonardo DiCaprio.

En sus memorias, publicadas en 2021 en el libro The Beauty of Living Twice', Stone reveló que fue ella quien apoyó a DiCaprio cuando nadie más confiaba en él.

En la película, DiCaprio interpretó al personaje llamado 'Kid' y su actuación fue sobresaliente, especialmente en una escena emocional en la que ruega a su padre. “Este chico llamado Leonardo DiCaprio fue el único que dio en el clavo durante el casting. En mi opinión, él fue el único que representó bien esa escena en la que, llorando, le ruega a su padre que lo ame, justo cuando él muere en sus brazos”, expresó la actriz.

A pesar de las dudas sobre si DiCaprio era la elección adecuada, Stone defendió con firmeza su elección, lo que llevó a tensiones con los ejecutivos de TriStar. Finalmente, el estudio le dio una opción inusual: "Me dijeron que si tanto lo quería en ese papel, que le pagara de mi propio sueldo. Entonces, fue justo eso lo que hice", recordó Stone.

Esto recordó Leonardo DiCaprio

Esta semana, DiCaprio compartió su perspectiva sobre esta historia en una entrevista con 'E! News', en la que expresó su agradecimiento a Sharon Stone por su apoyo inquebrantable.



"Le he dado las gracias muchas veces. No sé si le envié un regalo de agradecimiento físico y real, pero estoy seguro de que nunca voy a haberle agradecido lo suficiente", dijo el actor.

DiCaprio también elogió la determinación de Stone al afirmar que ella le dijo a los ejecutivos del estudio: "Estos son los dos actores con los que quiero trabajar", refiriéndose también a Russell Crowe.



"Ella ha sido una gran defensora del cine y ha brindado oportunidades a otros actores. Yo fui uno de ellos, así que siempre le voy a estar muy agradecido", concluyó DiCaprio.

'Rápida y mortal' se estrenó en 1995 junto con otras películas protagonizadas por DiCaprio como 'The Basketball Diaries' y 'El fuego y la sombra'. Al año siguiente, su carrera despegaría gracias al éxito sin precedentes de 'Titanic', en la que compartió pantalla con Kate Winslet.

Además de su contribución al éxito de DiCaprio, Stone también luchó por otras decisiones importantes en la producción de la película, incluyendo la elección del director Sam Raimi, quien más tarde se convertiría en un director muy solicitado en la industria gracias a su trabajo en la trilogía de 'Spider-Man'.

“Muchas veces, se entiende que cuando un actor o una actriz se convierte en productor de una de las películas en las que participa, lo hace por una cuestión de ego. Eso significa que te pagan por el trabajo, pero no tomas ningún tipo de decisión y te mantienes bien callado. Y eso no es cierto: no acepté ni aceptaré jamás un trato vanidoso y siempre lo hago saber de antemano. Eso es ilegal y a mí me gusta trabajar dentro de la ley. Cuando un actor elige ese camino solo por vanidad, eso genera mucho silencio y no mucha alegría en el otro lado”, escribió Stone en su libro.

Leonardo DiCaprio y su participación en 'Virunga'

