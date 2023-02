Un video de un operativo policial se ha hecho viral por el jocoso momento que vivieron algunos uniformados, cuando intentaban ingresar a una vivienda para realizar lo que se presume era una captura contra una mujer.



En el video se puede observar a varios agentes de policía golpeando la entrada de una propiedad. En ese momento, entra en escena una mujer que, al ver la intención de los uniformados de registrar su casa, simula haber sido golpeada por uno de ellos para impedir el libre desarrollo del procedimiento.

Neymar paisa y mujer no existe.



Neymar paisa y mujer: https://t.co/wuDfIpSewW — Edwin Castillo Rocha (@E_CastilloR) February 25, 2023

“Ay me aporrearon”, gritó la señora mientras se arrastraba por el piso de la vivienda. Su actuación causó la risa de los presentes y hasta hubo momento para bromear al respecto, pues uno de los policías le expresó su molestia con una particular frase: “Está peor que Neymar”.



Aún se desconoce la fecha y lugar de los hechos, no obstante, internautas no dudaron en comentar el hecho realizando la comparación con el astro brasileño que hoy milita en el Paris Saint Germain de Francia con algunos comentarios futboleros.



“La mamá de Neymar”, “Qué dice el VAR”, “Eso fue penalti”, “Ella fue la maestra de Neymar”, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



Así de exagerado es Neymar pic.twitter.com/yPLWdlHHSu — ambs❀ (@4MBERG) July 3, 2018

